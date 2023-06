Municipios sin inconformidades por auditorías: ASE

No se han recibido inconformidades por fiscalización: Edith Muñoz

Hay quienes pretenden desestabilizar el trabajo de auditoría, denuncia

La Auditoría Superior del Estado (ASE), con las auditorías que realiza, da certeza a los ciudadanos de cómo se manejan los recursos públicos y los alcaldes están conscientes de que, quienes no hagan bien las cosas deberán asumir las consecuencias de sus actos, dijo el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Balderas Yáñez.

Por su parte, la encargada de Despacho de la Auditoría Superior del Estado, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, informó que el organismo de fiscalización, no ha recibido queja o denuncia de alguno de los 58 presidentes municipales respecto al ejercicio de auditoría que se encuentra en desarrollo.

Agregó que más bien los funcionarios públicos de los ayuntamientos, siempre han entendido a la fiscalización superior como el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que más incide en el combate a la corrupción, y reiteró la invitación a los alcaldes para que acudan a la ASE en caso de tener dudas que necesiten aclarar, relacionadas con los procedimientos de auditoría.

Ante la presunta inconformidad de algunos alcaldes por la manera en que el organismo fiscalizador llevará a cabo el ejercicio de auditoría el presente año, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Balderas Yáñez, aseguró que a los Ayuntamientos les conviene la presencia de la ASE en los municipios, “porque eso nos da certeza a nosotros como alcaldes de que las obras sí se están haciendo bien”.

Cortesía

“Nosotros no tenemos ningún inconveniente, al contrario, nos parece muy bien que se estén auditando las obras, porque ha pasado en años anteriores que las obras no se revisan y esa es la razón de que haya mucha obra sin ejecutar que sí se cobra y se perjudica a la gente de los municipios. Este ejercicio abona a la transparencia y rendición de cuentas, porque otorga certeza jurídica al recurso aplicado y no tenemos por qué evitar que nos auditen; el que nada debe nada teme”, puntualizó Balderas Yáñez.

Por su parte, Edith Muñoz detalló que el trabajo de revisión de las Cuentas Públicas continúa su curso de manera normal, es decir, en el marco de los criterios establecidos por la legislación aplicable.

Denunció que intereses de personas ajenas a los objetivos institucionales pretenden desestabilizar el trabajo del organismo fiscalizador, en estos tiempos de grandes y positivos cambios para la ASE, que ocurren gracias al esfuerzo conjunto con el Congreso del Estado.