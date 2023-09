Motociclistas, los más infraccionados en San Luis Potosí

Los motociclistas son los más infraccionados; en un mes participaron en medio centenar de percances

La dirección de Policía Vial y de Movilidad capitalina recordó que hay restricción para que motocicletas con capacidad igual o mayor a 400cc ingresen a los niveles del distribuidor vial “Benito Juárez”; inclusive, hay señalética visible.

Luego del percance ocurrido a principios de esta semana donde una conductora se precipitó desde uno de los niveles tras sufrir un accidente en la cima, se reconoció que no es el primer accidente similar que ocurre ahí, pero que han disminuido considerablemente desde la instalación de la señalética prohibitiva, que se realizó en la actual administración.

Antes, no se contaba con señalamientos visibles o no se contemplaron después de la construcción de nuevos puentes en el distribuidor.

La señalética fue revisada por la subdirección de Ingeniería Vial, y permanecen en las avenidas Universidad, Salvador Nava Martínez, en carretera 57, y carretera a Matehuala.

En la corporación se dio a conocer que a la par se trabaja con operativos para disuadir a motociclistas no permitidos para que no ingresen a los niveles del distribuidor –e, inclusive, a los puentes de la avenida Salvador Nava Martínez., pero se lamentó que muchos conductores carezcan de la educación vial y no respetan los reglamentos, lo que obliga a efectivamente reforzar tales acciones.

La restricción a la circulación de motocicletas con capacidad igual o más a 400 cc, es una disposición marcada en el Reglamento de Tránsito de la capital.

Cabe resaltar que los motociclistas son los conductores más sancionados y también los que más participan en accidentes viales; solamente en agosto pasado, se reportó más de medio centenar de accidentes, por lo que frecuentemente la dirección de Policía y Vialidad realiza operativos para promover la conducción segura entre motociclistas.

El pasado fin de semana, se desplegó operativo vial para desactivar una rodada de motociclistas, precisamente en el citado distribuidor vial, por poner en riesgo la integridad de los participantes y de terceras personas; en esa acción se aseguraron 17 motocicletas que no portaban placas, permisos de circulación vigentes, o los conductores no presentaron los documentos de propiedad correspondientes.

Entre algunas de las disposiciones que se deben atender, se señaló, se verifica que porten casco y otros aditamentos de seguridad, y respeten disposiciones alas que tienen obligación, entre ellas no rebasar por el mismo carril a otro vehículo de cuatro o más llantas; no conducir entre los carriles de tránsito o entre hileras adyacentes de vehículos; no transportar carga que impida un debido control o su necesaria estabilidad e, inclusive, no circular por los niveles del distribuidor y otros puntos si se está prohibido.