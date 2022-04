MORENA dejó solos a los pobres del campo; no aprobó Fondo de Pensión Rural Digna: Ramírez Konishi

La decisión de los diputados federales del partido Movimiento de Regeneraciòn Nacional (MORENA) de rechazar la propuesta del partido Movimiento Ciudadano (MC) para crear el Fondo de Pensión Rural Digna, pone en evidencia que no hay un compromiso con los más pobres de este país, que viven en el campo, dijo el diputado Mauricio Ramírez Konishi.

Hay 16 millones de personas trabajadoras del campo, el 87.7% de las personas que trabajan en el campo, no tiene ningún tipo de derecho laboral; justamente los trabajadores del campo son los que perciben menores ingresos y más padecen la informalidad; por lo tanto, no tienen acceso a prestaciones, no tienen ningún tipo de seguridad social, y la imposibilidad que tienen los trabajadores del campo para tener ahorros de retiro, pues hace todavía más complicado salir de las condiciones de pobreza y de marginación.

Señaló el legislador local que la única iniciativa seria y propositiva que se ha planteado en los últimos años para atender esta problemática, ha sido la iniciativa de Movimiento Ciudadano que se presentó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

“Hemos insistido en que urge en este país crear un fondo de pensión rural, con el que se garantizaría un retiro digno a todas y todos los trabajadores del campo, con una pensión de 5000 pesos mensuales. Si este gobierno tuviera un verdadero compromiso con el campo y con los pobres de México se estaría atendiendo la solicitud”.

Ramírez Konishi añadió que junto con la diputada Emma Saldaña presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones unidas de seguridad social y desarrollo y conservación rural, agrícola y autosuficiencia alimentaria de la Cámara de Diputados, a dictaminar en sentido positivo la iniciativa que adiciona los artículos 239-a, a la ley del seguro social y 154 de la ley de desarrollo rural sustentable, en materia de pensión rural universal, presentada por las y los diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, “la iniciativa fue rechazada por el gobierno de la cuarta transformación y sus aliados y con ello demuestra el partido MORENA que su lema ‘primero los pobres’, nada tiene que ver con los hechos reales”.