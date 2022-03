Modesto y en privado, el funeral de “El Mijis”

Custodiados por elementos de la Guardia Nacional, la madrugada de este jueves llegaron a suelo potosino los restos de Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, cuyos funerales fueron modestos y en privado a petición de familiares.

La carroza fúnebre que transportó el ataúd arribó después de la medianoche a una funeraria del oriente de la capital, lo que inicialmente hizo pensar que ahí sería su velorio. Al sitio arribaron conocidos y algunos representantes de medios de comunicación.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sin embargo, en el sitio no había indicios de algún evento fúnebre; fue entonces que trascendió que los servicios serían en la colonia Dalias o Jardines del Sur -al parecer domicilio de la familia- y, más tarde, corrió la versión que sería en otra ubicación.

La familia no emitió algún comunicado público para orientar a quien pretendiera dar el último adiós al ex activista, pero poco después del mediodía contactó a medios que descubrieron la nueva sede del velorio -un domicilio particular en Residencial Valle del Real, en el municipio de Soledad- y solicitaron privacidad. Asimismo, rechazaron ofrecer alguna declaración.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Aunque fue escasa la presencia de asistentes, fue notable el arribo de algunos personajes de la política local, como ex compañeros de la LXII Legislatura a la que perteneció, y algunos funcionarios estatales y municipales.

De la sede del velorio partió la procesión que llegó hasta la colonia Las Piedras, en el norte de la capital potosina, donde se ofició la misa. No hubo tumultos y al término el cortejo fúnebre fue de regreso a soledad, al cementerio Arboledas del Consuelo, donde finalmente hoy descansan sus restos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“El Mijis”, falleció en un área de Nuevo Laredo en un supuesto accidente automovilístico ocurrido el 3 de febrero, y su cuerpo fue identificado mediante pruebas de ADN; su familia acudió a la Fiscalía de Tamaulipas a reclamar el cuerpo.

Así, luego de los trámites, se inició el traslado de los restos a San Luis Potosí custodiados por la Guardia Nacional y recibidos aquí por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.