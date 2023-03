Misa de Acción de Gracias por el XIV Aniversario Episcopal de Monseñor Cavazos Arizpe

Agradece profundamente las muestras de afecto y apoyo que le ha dado la Iglesia Potosina

En emotiva Misa de Acción de Gracias, el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, fue felicitado con profundo cariño por Sacerdotes y fieles laicos con motivo de su XIV Aniversario Episcopal. En la S.I. Catedral metropolitana potosina a la vez celebró la gran bendición de haber sido nombrado Arzobispo de San Luis Potosí, hace un año, el 26 de Marzo del 2022, sucediendo en el cargo a Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, quien ahora es Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis Potosina.

El jerarca católico agradeció las felicitaciones de la grey católica potosina y en entrevista dijo sentirse muy bendecido de pastorear espiritualmente a los potosinos que son fieles a su fe. “Me da gusto enorme y estoy muy agradecido con mi Padre Dios porque a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros errores o de las debilidades que pudiéramos tener los Sacerdotes, los fieles, --valga la redundancia—“son muy fieles” a su Fe y a la Iglesia fundada por Cristo, y a nosotros nos comprenden, no nos rechazan por nuestros errores, sino que nos muestran su gran cariño, su aprecio sincero, su caridad fraterna, su buena voluntad y excelente disposición para servir a su Iglesia con evidente amor cristiano”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

A pregunta expresa de “El Sol de San Luis”, sobre su mayor satisfacción y logro como Arzobispo, en lo espiritual y en lo humano dijo:

“Desde mi llegada a San Luis Potosí, veo en muchos fieles su gran deseo de servir a nuestra amada Iglesia Potosina de forma incondicional, diligente, incansable y entregada; se ve su buen corazón, pero sobre todo su gran amor a Dios y al prójimo para servirle a través de diversos proyectos y poniendo al servicio del pueblo sus dones, carismas, cualidades y virtudes que Dios les ha dado para bien del pueblo santo del Señor, por lo que estoy sumamente agradecido con cada uno de los fieles que se acercan a mí para brindarme su apoyo y trabajar conmigo para hacer valer cada vez más el Evangelio de Cristo bendito, porque todos estamos llamados a Evangelizar con pasión, constancia, tesón y perseverancia por amor al Señor, dueño de nuestro vida y de nuestro corazón”.

“Respecto a estos 14 años que llevo de ser nombrado Sucesor de los Apóstoles, me siento muy querido, aceptado con amor sincero y muy agradecido por el amor de tanta gente que me brinda su apoyo y amistad. La verdad, no me queda más que estar profundamente agradecido con mi Presbiterio, con mis fieles y amigos y desde luego, en primer lugar, sumamente agradecido con mi Padre Dios por recibir su invaluable apoyo sirviendo a Dios, a la Iglesia y al prójimo, cada quien desde su trinchera y desde el lugar en el que está”.

