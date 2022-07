Minipildoras para su Salud | Los Exámenes Difíciles

Los exámenes de laboratorio y gabinete solicitados durante el periodo preoperatorio sirven para disminuir los riesgos de un paciente y poder modificar las condiciones para tener un mejor resultado con el tratamiento quirúrgico.

¿Pero por qué tanto rollo y trámite? dijo Don Salustio, mozo de 64 años (que según el diccionario es por las características de joven que conserva) ¡Si nomás me van a operar una hernita del ombligo!¡Siempre he sido sano y nunca me hago análisis!

Aquí inicia la definición de salud, el paso de los años, las enfermedades crónicas, sobre todo aquellas que no dan manifestaciones clínicas importantes y que el paciente puede no tomarlas en cuenta.

Los exámenes que se solicitan antes de un tratamiento quirúrgico electivo o programado, sirven para valorar el estado general de salud y reducir así los riesgos que pueden presentarse de acuerdo al tratamiento quirúrgico que requiera el paciente.

Los exámenes podemos dividirlos entre aquellos que se hacen en el laboratorio y aquellos que se realizan en un gabinete o estudio. Los primeros implican la toma de una muestra de sangre para determinar principalmente que el paciente no esté anémico y si no hay un trastorno en la coagulación de la sangre, esto para valorar la tolerancia al sangrado o bien si el paciente puede sangrar mucho. También sirven para valorar la función del riñón y así estar seguros de que el manejo de los líquidos que se usan durante la cirugía no tendrá repercusiones. Las pruebas de función hepática, nos indican cómo está funcionando el hígado, sobre todo porque este órgano tiene funciones muy importantes como la de eliminar sustancias tóxicas, entre ellas algunos medicamentos anestésicos, y también funciona produciendo proteínas que son muy importantes para la coagulación de la sangre y para la nutrición del paciente.

En ocasiones se solicitan también pruebas de función tiroidea. Dos estudios de gabinete son valiosos, la telerradiografía de tórax y el electrocardiograma (EKG). La primera nos da una imagen del corazón y los pulmones y el segundo nos habla de la función del corazón. Ambos son muy útiles en pacientes de 40 años o más, que es la edad a partir de la cual se ha visto que los exámenes de laboratorio son más útiles para reducir el riesgo quirúrgico, aunque aclararé que para las especialidades quirúrgicas esto se compone de la medición del riesgo quirúrgico, el riesgo cardiovascular y el riesgo anestésico, todos medidos en escalas diferentes, pero que al final de cuentas permiten clasificar al paciente y explicarle las potenciales complicaciones que puede haber de acuerdo a sus condiciones de salud. Hay que hacer la diferencia en que los exámenes preoperatorios son para determinar el estado general del paciente, y no para establecer algún diagnóstico de otra enfermedad, aunque ocasionalmente puede ocurrir esto durante los exámenes preoperatorios. Recuerdo un caso de una joven de 14 años quien presentaba alteraciones en la coagulación sanguínea y resultó ser que tenía lupus.

Con la presencia del Covid-19 se ha agregado otra prueba para ingresar a los hospitales, que es la de PCR o determinación de antígenos.

Los exámenes sirven para corregir alguna anomalía existente, por lo que el apoyo del Médico Internista o el Cardiólogo es fundamental y se enviará al paciente a una interconsulta antes de un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, deberán ser valorados estos estudios en una consulta previa a su cirugía.

¡Mire nada más Don Salustio!, su EKG tiene una arritmia, tiene que consultar al Cardiólogo, así no se podrá operar mañana. Doctor: ¡pensé que me brincaba el corazón por mirar a las muchachas, que era por amor!