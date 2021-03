“Mijis” denuncia infiltrados para atacar a Mónica Rangel

El diputado Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” asegurò que hubo infiltrados en el zafarrancho del fin de semana pasado entre simpatizantes de la candidata al gobierno Mónica Rangel y el presidente de MORENA Mario Delgado, identificados como “gente de Gabino -Morales, el super delegado-“.

“Hay infiltrados, hay gente que está generando intereses por ahí pueden ver a Roxana (Hernández) que es fácil identificar la como gente de Gabino (Morales), quien ha hecho uso de servidores de la nación para destapar figuras de la política”, dijo el congresista quien condenó el uso de la fuerza para mitigar la protesta de los simpatizantes inconformes con la imposición de Rangel Martínez.

Llamó a los morenistas que acudieron a manifestarse a respetar las designaciones de candidaturas para no afectar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, “si se dicen obradorcistas eso perjudica al presidente...si a mí me dicen tú no vas como candidato, yo renuncio y no hago tanto mitote...para que aferrarme a algo cuando ya se definió”.

Insistió que la candidata a diputada federal por los partidos Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, Roxana Hernández está siendo usada por el delegado del Bienestar, Gabino Morales como provocadora en ese tipo de eventos por lo que reiteró que con ello solo dañan la imagen de Morena.

“El Mijis” reconoció que a integrantes del equipo de campaña de Rangel Martinez les hace falta “tacto” para conducirse en sus eventos proselitistas y no caer en provocaciones para evitar conatos de violencia como el ocurrido el fin de semana.

Puntualizó que “es obvio que están provocando, porque si es una lucha justa, la justicia no se lleva así, ese tipo de actos de ir a provocar...la justicia, como fue la de la compañera Francisca que hizo una caminata, creo que es más visible una lucha legítima que una lucha provocada”.