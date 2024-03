"Mickey Mouse", "Donald Trump", "Peña Nieto", presentan solicitudes de información: CEGAIP

Amparadas en el derecho que les da la ley, de proteger su identidad si lo consideran necesario, algunas personas solicitan información a los entes obligados con los pseudónimos de “Mickey Mouse”, “Donald Trump”, “Peña Nieto” e incluso utilizan nombres de periodistas.

Ana Cristina García Nales, comisionada de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), reveló que al menos el 30 por ciento de las solicitudes de información que reciben los entes obligados, tienen esta característica del anonimato de los solicitantes.

“No se trata de calificar si es bueno o malo que se incurra en esta práctica, es un derecho que tienen los ciudadanos y como tal se debe atender por los entes obligados, porque así lo permite la ley y por lo tanto, se debe de acatar proporcionando lo que se solicita, siempre y cuando esté fundamentado”.

También se utilizan nombres de reporteros, “y a veces es necesario solicitar que se apersonen para saber que son ellos los que realmente lo están pidiendo, tendrían que presentarse físicamente para saber que son ellos. Sin embargo, no estamos obligados a pedirles que se presenten, entonces no importa quién la pida, tenemos que contestarla, la institución tiene que contestar”.

El artículo 170 de la Ley de Transparencia dice que no es un requisito que digan su nombre. “A veces no usan su nombre, porque muchas veces las solicitudes las hace gente de las mismas instituciones, gente que trabaja en la misma institución que quiere solicitar información de algún área ya sea administrativa o de algún trabajador y como no se atreve a irla a pedir, lo pide con otro nombre”.

“A veces se vienen en cascada contra algún funcionario o incluso para saturar el área administrativa, dicen que no tienen mucho trabajo y pues creen que hay que darles más y tienen que estar contestando la información, pero como están solicitando información pública se tiene que entregar”.

García Nales señaló que por la época electoral se dispara el número de solicitudes de información, “vamos a tener muchísimo trabajo ahora que vienen las elecciones porque empiezan a preguntar cosas de candidatos o de gente que acaba de dejar un cargo pero se está lanzando a otro, entonces empiezan a saturar las instituciones y cuando hay cambio de gobierno, cuando se cierra la entrega-recepción vienen más solicitudes, sobre todo de gente de adentro de las instituciones, no siempre son de afuera, son de ellos mismos”.

