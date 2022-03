“Me dicen el Potro” desnuda la situación calamitosa del sistema judicial y penal

Luis Alejandro Chávez pasó dos años en prisión acusado de haber cometido un robo a mano armada, en realidad, su "delito" fue apodarse "El Potro"; así como su caso, hay otros tantos en los que se acusa falsamente a las personas, y es lo que busca denunciar Fundación Renace mediante el documental "Me dicen El Potro".

Este miércoles Fundación Renace presentó su primer documental, con el cual busca retratar la situación del sistema penal en México y San Luis Potosí, en donde el presidente de la fundación José Mario de la Garza Marroquín, asegura que "se sigue criminalizando la pobreza, a hombres y mujeres que no pueden defenderse".

El documental "Me dicen El Potro" que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Renace, narra el caso de Luis Alejandro Chávez, quien fue detenido en 2018 acusado de haber participado en un asalto a mano armada a la caja recaudadora de Los Filtros del organismo operador Interapas en 2010.

Las investigaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) arrojaron que uno de los asaltantes era apodado "El Potro", y sin mayor prueba, detuvieron a Luis Alejandro Chávez; aunque le fue asignado un defensor de oficio, éste no hizo más para probar su inocencia y Luis Alejandro se quedó recluido en el penal de La Pila.

Fue hasta que supo de Fundación Renace que pidió su ayuda y después de dos años, fue absuelto de los delitos que se le imputaban; pese a que estuvo en prisión injustamente, señala que no busca repartir culpas, sin embargo sí destaca la necesidad de concientizar a las autoridades de que "hay que hacer un trabajo mejor para evitar estas situaciones, esto que me pasó a mi le pasa a mucha gente... hacer un buen trabajo marca la diferencia".

Con todo y que fue absuelto, Luis Alejandro carga el estigma de haber estado en prisión, situación que le ha complicado encontrar empleo, por lo que también dirigió un mensaje a los empresarios: "no nos etiqueten, todos merecemos una oportunidad, el beneficio de la duda".

Al respecto, Jesús Martínez, director de Fundación Renace, señaló que sin empleo, no hay reinserción social, y aunque en la fundación se tiene entre un 85 y 92% de éxito en reinserción de las personas que representan, indicó que a nivel general no hay datos confiables, puesto que no se le da seguimiento a las personas que salen de prisión.