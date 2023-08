Alerta Protección Civil sobre posibles chubascos en el Altiplano Norte

El director de Protección Civil del Municipal de Matehuala, Alejandro Medellín alertó a la población sobre la posible presencia de chubascos en la región del Altiplano Norte, derivado de la onda tropical Núm. 18 se desplazará gradualmente sobre la Península de Yucatán y el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, que propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones de la Mesa del Norte y Noreste del país.

Refirió que se presentarán en la semana panorama de cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones.

Reiteró que se prevén chubascos en San Luis Potosí y Zacatecas, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

El funcionario recomendó a la población tomar todas las precauciones en caso de lluvias, no salir de sus casas cuando llueva si no es necesario, no intentar cruzar arroyos, tener una lámpara de seguridad y estar atentos a los comunicados a través de los medios de comunicación.