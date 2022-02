Más militares a municipios con disputas entre bandas delincuenciales: Gúzmar Ángel González

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado destinará un mayor número de elementos federales, estatales y municipales al municipio de Cerritos a efecto de pacificar esa zona donde en los últimos días se han registrado enfrentamientos entre integrantes de grupos delictivos derivando en varios decesos.

Al dar a conocer lo anterior, el titular de la dependencia General Gúzmar Ángel González Castillo dijo que la finalidad es brindar mayor tranquilidad a la población de esa región donde la búsqueda de mercado y el control de la plaza son los principales generadores de los lamentables hechos.

En entrevista, el mando de la SSPE manifestó que de acuerdo a los primeros reportes la perdida de la vida de tres personas se trató según los indicios, de una disputa entre grupos de la delincuencia organizada principalmente por la venta de droga, lo que llevó a las autoridades a reforzar la estrategia de seguridad para desplegar las acciones que corresponden.

Sobre incrementarla presencia de elementos estatales y federales en ese municipio, el general González Castillo dijo que ya se está haciendo no solamente en este municipio si no que existe mayor presencia en otras zonas del estado que así lo requieren, con la premisa de ser preventivos y no reactivos.

González Castillo sostuvo que en su búsqueda de encontrar nuevos mercados, los grupos delincuenciales generan una disputa entre quienes se dedican a la venta de droga, como ocurrió en el municipio de Ceritos, donde entre las personas fallecidas se encontraban personas con antecedentes penales.