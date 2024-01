Más de 14 mil adultos adelantaron registro para pensión

Se alcanzó la meta en registro de adultos mayores para la pensión de Bienestar, informó Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales para el Desarrollo.

Debido al proceso electoral, la Secretaría del Bienestar adelantó el registro para la pensión en adultos mayores que cumplen los 65 años antes de junio, cerrando el plazo el pasado 23 de diciembre; al respecto, Morales López indicó que prácticamente se alcanzó la meta de registrar a 15 mil personas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Precisó que fueron 14 mil 960 adultos mayores los que se registraron, "fue un margen muy pequeño el que faltó, estamos contentos porque se logró el objetivo".

Mencionó que entre las personas inscritas, hay quienes ya tienen más de los 65 años de edad, y a pesar de que ya tenían derecho a recibir la pensión, no se habían registrado.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Comentó el caso de una persona a la que se le cuestionó porqué no se había registrado, "nos dice: es que yo no tengo la necesidad y sé que hay mucha gente que sí lo necesita, pero mis hijos me estuvieron insistiendo mucho", y explicó que la pensión es universal, por lo que el registro de una persona no hace que otra deje de recibir el beneficio.

Así mismo, informó que se adelantarán dos bimestres de pensión para no hacer dispersiones durante el periodo de veda electoral, de modo que en este mes de enero se depositará lo equivalente a dos bimestres, y en febrero serán dos más.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Morales López recordó que las personas pueden conservar el saldo en su tarjeta y utilizarla para hacer pagos en sitios donde se acepta como método de pago, o si lo prefieren, pueden retirar el efectivo.

La dispersión del recurso sigue realizándose por abecedario según sea la primera letra del primer apellido para así evitar filas en los bancos del Bienestar.