Más de 14 mil 500 títulos no se habían emitido por SEGE debido a irregularidades

A razón del mal desempeño de anteriores administraciones, malas prácticas y corrupción de instituciones educativas, fue que en San Luis Potosí se rezagaron en la entrega de más de 14 mil 500 títulos universitarios, confirmó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, SEGE.

Informó que el déficit obedeció a que las instituciones educativas emisoras tramitaron incorrectamente esta certificación oficial o simplemente se deslindaron de dicho proceso.

Es entonces que el funcionario estatal, anunció el Acuerdo Secretarial con cuatro universidades privadas para poder solucionar una serie de problemáticas que se generaron en la Universidad Abierta, que al parecer, no entregó en tiempo y forma, títulos a estudiantes de licenciatura y posgrado.

Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, SEGE| Foto: Norma Rivera

Funcionarios de la dependencia estatal, detectaron que la Universidad Abierta operaba en la ilegalidad, cobrando hasta 100 mil por los títulos universitarios que jamás pudo dar a los estudiantes, debido a que desde el 2012 no tenía actualizado su sistema de trabajo ante la SEGE.

El funcionario ejemplificó que los familiares de los estudiantes acudían a la dependencia argumentando que se les decía que solamente faltaba su firma en los documentos de titulación y que por esa razón no les otorgaban la documentación oficial a los graduados, sin embargo comenzaron a percatarse que no se era simplemente la necesidad de una firma, sino que además la institución no estaba debidamente reglamentada.

Para reparar este fenómeno, pidieron a universidades como la del Centro de México, UCEM, de Educación Productiva, UDEP, Centro Universitario de Negocios y de Estudios Profesionales, CUNEP, y al Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia, IPESAD, que puedan igualar los estudios de los afectados para que alcancen a titularse lo más pronto posible. Parece ser, que darán becas del 50 por ciento para que concluyan los temas que tengan en la congeladora.