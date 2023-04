Cierran escuelas ante deserción escolar propiciada por inseguridad y mala economía

En los municipios de la zona media de San Luis Potosí, se ha identificado que tanto niños y jóvenes, decidieron abandonar sus estudios por diversos factores, sobre todo ocurre por condiciones de inseguridad, violencia intrafamiliar y hasta porque encontraron trabajo. Por falta de estudiantes hasta se han tenido que cerrar escuelas.

El Secretario de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, reconoce que en esta época, sigue habiendo niños que no van a la escuela, la pandemia también reprodujo un cruel panorama en los centros escolares.

Es un aproximado del 5 por ciento de nuestros estudiantes de educación básica y media superior, quienes han dejado sus planteles, movidos por diversas circunstancias, aunque afirma que no debe ser tanto la económica ya que su dependencia ha estado fomentando la escuela gratuita, inclusive se apoya con los útiles escolares y para el próximo año se darán los uniformes.

"Nosotros con la pandemia perdimos a muchos estudiantes y ya recuperamos el 95 por ciento, todavía nos falta un 5 por ciento y a través de un programa de la Secretaría de Educación Pública, SEP, estamos tratando de recuperarlos, vienen dentro de una evaluación diagnóstica para saber por qué es esta falta de matrícula, pero básicamente fue porque durante la pandemia, no se inscribieron y esas generaciones van creciendo y estamos en esa parte de recuperación, primero tenemos que buscar la matrícula que ya teníamos e ir por aquellos niños y adolescentes que por alguna circunstancia no están en las escuelas, pero la cuestión económica no es un factor".

Sabe que hay problemas de inseguridad y ese se está convirtiendo en unos de los indicadores que aleja a los estudiantes de las aulas. Es la zona media de San Luis Potosí donde han detectado que los estudiantes del nivel básico no se reportan en sus planteles escolares debido al temor de considerar algún riesgo o peligro.

Tan preocupante esta la situación que hasta, algunos grupos y plazas de maestros no se están justificando en los municipios de la región media, por esta condición de inseguridad, “porque algunos alumnos, inclusive están migrando a zonas urbanas y semiurbanas por su seguridad. Ya estamos platicando con el sindicato porque ya tenemos plazas que no se justifican y vamos a tener que mover a los maestros”.

Se tuvieron problemas con Telesecundaria y es ahí donde ya no tienen matrícula porque solo hay cinco alumnos, “sí se están cerrando escuelas y de momento se están pasando a Conafe, precisamente la semana pasada pasamos ocho escuelas a Conafe, nos comentan que es por migración, por trabajo por inseguridad, por situaciones”.

Asegura que las distancias no son un problema para evitar que los educandos no asistan a su instrucción educativa, debido a que les llega el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE.

No se puede especificar cuánto decreció la matrícula, pero hay 803 plazas que no están justificadas en este momento, pero ha afectado básicamente al área de preparatoria “porque con la pandemia los jóvenes tuvieron que aportar económicamente. La violencia familiar, la inseguridad, a veces no permite que los niños y jóvenes no asistan a las escuelas”.