Marcha en defensa del INE, muestra de inconformidad con la reforma electoral: Iglesia

La manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) fue una forma de expresar que hay parte de la República que no está de acuerdo con la reforma electoral propuesta por el Presidente de la República, señaló Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que encabezará una marcha para demostrar que también hay quienes apoyan su propuesta de reforma electoral, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis señaló que este tema no debe confrontar al país, "no se trata de ver quién junta o quién lleva más personas a una manifestación, sino simplemente hacer saber si se está o no está de acuerdo con posturas o propuestas que se han hecho en esta reforma electoral que propone el Presidente".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En ese sentido, señaló que la marcha realizada el 13 de noviembre en defensa del INE, "está diciendo algo" y las cifras de participantes muestran que hay una parte de la República Mexicana que no está de acuerdo con la reforma electoral, "la manifestación tenía su sentido y expresó su posición, es una expresión de la voluntad no sólo de los manifestantes sino de más personas que ya han dicho su postura".

En otro tema, se refirió a la propuesta de presupuesto para 2023, en la que el gobierno federal destina nuevamente gran parte del recurso a obras de infraestructura como el Tren Maya, y lamentó que desde hace varias administraciones se ha observado cómo disminuye la inversión en salud y educación.

El sacerdote dijo considerar que "una de las grandes necesidades es que se invierta más en educación, yo creo que ese es un aspecto muy importante que deben trabajar las instituciones porque es ahí donde se están formando las nuevas generaciones y es ahí donde se puede ayudar a evitar estas consecuencias que hoy estamos padeciendo (la inseguridad)".

