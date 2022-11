(Crónica) La nueva batalla por la democracia

La llamada trinchera de la democracia, se tapizó de blanco ante consignas contra la reforma electoral

Políticos panistas y priístas, empresarios, ciudadanos y niños invadieron calles del centro

Las calles de San Luis Potosí volvieron a soportar ese paso decidido, libre y fuerte de miles de personas que las tomaron este domingo, para defender, como lo hicieron en 1991, el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades a través del voto democrático.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Fue una mañana de sol, de amplia participación de todas las clases sociales unidas por un mismo objetivo: defender al Instituto Nacional Electoral de la intentona del poder por apropiarse de el, para, como en los arcaicos tiempos priístas, decidir quién gobierna y quién no.

Todo empezó temprano en la Calzada de Guadalupe, flanqueada, todavía, por calaveras del Día de Muertos que tienen la nariz afilada, picudita, como si hubieran pertenecido a alguien sometido a cirugía estética; familias completas, políticos, empresarios, ciudadanos, niños, todos, reuniéndose frente a las instalaciones de la Cruz Roja.

Las cartulinas con alusiones a la defensa del INE, de la democracia, en contra de las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, consignas, los ¡viva México!, le empezaron a dar color al momento, que para las 10.30 de la mañana ya invadía más del 70 por ciento de la Calzada, desde la Caja del agua hasta la Basílica de Guadalupe.

Los organizadores, entre ellos el ex alcalde y ex candidato al gobierno Alejandro Zapata como representante del Frente Cívico Nacional Capítulo San Luis, fijaron las 11 de la mañana como la hora para iniciar la marcha hacia la plaza de los Fundadores, pero ante las ansias de avanzar, un pequeño grupo se adelantó.

En el camino, se encontraron a contracorriente a un pequeño grupo de católicos rezando rumbo a la Basílica, unos danzantes y personas que paseaban con sus mascotas. La mancha blanca, caminó 40 minutos para que el primer contingente llegara a la Plaza, trinchera de la democracia.

Muchos panistas estuvieron presentes. Octavio Pedroza y Sebastián Pérez, los de mayor rechazo, nadie se les acercaba. También “priístas” como el ex gobernador Horacio Sánchez con su hojita de “yo defiendo al INE”. Regidores e la capital, ex senadores, diputados blanquiazules y otros que andan en la cuerda floja como el ex director del INTERAPAS Ricardo Purata. Muy despistado, el delegado del INE Sergio Aispuro, de lentes y gorra, participó.

El “Paseo Esmeralda”, Iturbide y Díaz de León, vieron pasar la interminable fila de participantes, que desembocó en la Plaza, donde los organizadores montaron un pequeño templete, bocinas de pocos watts y una bandera de México. Se disculparon por los errores en la logística, pues “la verdad es que esperábamos menos gente”.

De pronto, cerca del medio día, a unos 30 grados centígrados pero a la sombra unos 10 menos, la sensación era así, la plancha se pintó de blanco. Personas en sillas de ruedas, de la tercera edad, jóvenes, niños, todos, como hace muchos años no se veía en un evento libre, sin acarreados.

La plaza fue otra vez la trinchera de la democracia, desde donde los discursos fueron no solamente por mantener al INE, como la institución responsable de organizar elecciones, sino defender a las instituciones ante el intento de acabar con ellas y que sea una sola persona, el Presidente, quien todo lo decida.

“Ya nos habíamos tardado en salir a las calles; esto debió haber pasado hace mucho tiempo, para que el Presidente supiera que no vamos a permitir que haga lo que quiera”, dijo doña Luz Palomo, de 73 años de edad, con bastón, tenis y sombrero, a sus nietos que la acompañaron. “Que los periódicos publiquen esto, estas miles de personas que estamos aquí sin acarreos, ni tortas, venimos porque defendemos al INE”, señaló Omar, otro asistente.

Fue la marcha que unió a priistas, panistas, empresarios y ciudadanos, muchos ciudadanos que después, tomando café o ‘desayunando’ cerca de las 1 de la tarde en el restaurante La Parroquia, comentaban lo importante que era para ellos ser parte de la histórica movilización.