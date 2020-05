Manejo de información sobre el Covid-19 confunde a los empresarios: Coparmex

El manejo de información que ha tenido el Gobierno Federal, respecto a la pandemia por el Covid-19 en México, confunde en ocasiones a la población en general y al sector empresarial por la forma en que se determinan las cifras y la proyección que tendrá esta emergencia sanitaria.

Señaló lo anterior el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, quien consideró que aunque nadie estaba preparado para enfrentar un crisis de salud como la que estamos viviendo, la autoridad federal ha demostrado incapacidad técnica, económica y de logística para tener las pruebas necesarias, y así poder llevar a cabo un muestreo más real que determine cuál es la cantidad exacta de contagios que tenemos en el país y la capacidad de transmisión.

“Es un tema que ha confundido no sólo a los epidemiólogos, sino también a la población y al sector empresarial. No tenemos realmente claro la magnitud del problema que estamos enfrentando porque no se están haciendo pruebas; no llevamos una metodología como la que han implementado países como Corea del Sur, Japón, Alemania y otros, ha sido una política totalmente diferente a como la que ha estado aplicando México”, expresó.

En ese sentido, apuntó que para que las empresas puedan regresas a sus actividades lo más pronto posible, dependerá mucho de las cifras que se obtengan de aquí al 15 de mayo, en cuanto a los contagios; pues si bien hay industrias que ya están listas para reiniciar sus operaciones, bajo las medidas de salud, sin embargo garantizar la salud de los trabajadores es lo primordial en esta situación.

“Todo esto se va a definir a partir del día 15 de mayo, cuando se dé la información de si nosotros como sociedad logramos achatar la curva de contagios, y si ésta va en un franco descenso, tomando las medidas sanitarias necesarias, se va a poder regresar a las actividades ordinarias de forma paulatina y escalonada, cuidando todo en torno a la salud de nuestros colaboradores”, añadió.