Empresas no esenciales aún no pueden reiniciar operaciones: UUZI

Pese a que hay empresas de giros no esenciales, como el automotriz, que ya están analizando y preparando el regreso a sus actividades, aún no hay nada confirmado por parte del Gobierno Federal, por lo que no es factible que reinicien sus operaciones antes de finalizar el mes de mayo.

Así lo señaló el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien comentó que aunque hay gran presión por parte de los Estados Unidos de que la industria automotriz en México se reactive, todavía se siguen haciendo negociaciones a nivel federal y con el gobierno estadounidense, para determinar si las condiciones son las adecuadas para volver a sus labores.

“Todo depende de las condiciones de salud que se tengan, si el Gobierno Federal considera que éstas son las adecuadas puede autorizar un arranque parcial, pero de momento no tenemos ninguna confirmación de que esto sea factible. Uno se puede estar preparando pero es muy diferente a que haya fecha definida”, expresó.

Indicó que se debe tomar en cuenta que dentro del sector automotriz hay muchas empresas que están ligadas en sus procesos productivos, por lo que éstas deberán arrancar de forma conjunta y coordinada para evitar que las cadenas de suministro se vuelvan a romper.

Por otro lado, en cuanto a las empresas de giros esenciales que decidieron realizar paros técnicos, como una medida preventiva para cuidar la salud de sus trabajadores, dijo que éstas pueden regresar a sus labores cuando lo consideren necesario, siempre y cuando cumplan con el requisito de esencialidad, y de que sus colaboradores tengan los servicios de higiene que marca la Coepris dentro de sus plantas.