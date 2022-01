Malvivientes desvalijan primaria en la colonia Mártires

Padres de familia de la escuela primaria Francisco Zarate Villegas de esta capital potosina, denunciaron una serie de atracos que ha sufrido la institución por parte de individuos que ya fueron captados en video saliendo del inmueble por la puerta principal.

El plantel, se encuentra ubicado en la calle Adolfo López Mateos número 1310, en la colonia Mártires de la Revolución 2, ahí robaron lo que consideraron de valor, pero dentro de la escuela dejaron destrozos como parte de su búsqueda o como un acto vandálico.

Se observan vidrios rotos, desorden y daños varios se pueden ver en las imágenes enviadas por los tutores de estudiantes de la institución.

Cabe destacar que el robo de escuelas se encuentra imparable en la capital de San Luis Potosí, con dos casos que fueron los que se registraron en recientes fechas en la zona norte de la ciudad cuando amantes de lo ajeno, actuaron durante la noche para desvalijar un preescolar y una escuela primaria.

Relataron los acongojados padres, que en el mismo sector de la capital, padres de familia del kínder ubicado en la calle López Hermosa número 462 del barrio El Saucito, explicaron que previo a la temporada vacacional decembrina fueron víctimas del robo de cableado eléctrico y tubería de agua en la institución.

Durante este tiempo de asueto los ladrones regresaron para sacar más material tanto de baños, como de salones de clase.

“No hay dinero en sociedad de padres para que puedan otra vez instalar adecuadamente los servicios que necesita el jardín de niños, incluso desde antes de salir de vacaciones nos dijeron que mis niños no iban a regresar porque no había cómo pagar las averías, porque no se puede trabajar de esa manera, y durante estas vacaciones volvieron a hacer un saqueado”, declararon los consternados padres.