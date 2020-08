Mal hecha Ley de Amnistía, señala diputado

El fracaso de la Ley de Aministía federal radica en que se hacen leyes por capricho pensando en beneficios populares y no en leyes que sean aplicables en la realidad, afirmó el diputado y jurista Oscar Vera Fábregat.

A cuatro meses de emitida la Ley mencionada sin que haya beneficiados de ella, la realidad es que la oposición que sus impulsores no tuvieron en ela Cámara de Diputados, ahora se la encuentran a la hora de su aplicación.

“Cuando una ley está mal elaborada y no concuerda con el sentido de los hechos o fin para la que fue realizada, definitivamente no operará porque se dan cuenta que en esa hipótesis caen muchas otras, de tal manera que es evidente que el error viene en el ordenamiento”.

Oscar Vera añadió que “es lo mismo que ocurrió en el Congreso del Estado donde con la Ley de Conciliación Laboral le dan poder aun grupo de poder que ya se va, me salí, no estuve de acuerdo!.

No descartó que se pueda hacer una Ley de Aministía para delitos locales pero mientras la ley federal debe demostrar que es eficiente, porque hasta el momento no hay beneficios, no tiene vigencia en siu aplicación, hay muchas hipótesis, etcétera.

“Y así va a seguir siendo mientras sigan confundiendo gobernar con ganar votos, se van a seguir cometiendo errores, se debe gobernar para toda la sociedad y estratos, opara toda la gente, porque cuando las leyes no tienen esos alcances, fracasan”, puntualizó.

