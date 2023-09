Madre víctima de violencia vicaria pide ayuda para recuperar a su hijo en SLP

"Señor gobernador solicito su apoyo, Quiero de regreso a mi bebé, es un menor, necesita a su mamá", son las consternadas palabras que emite la señora Gabriela Leal Flores quién Busca a su pequeño Mario Alberto.

Con su ficha Amber en manos, salió a las principales calles del centro histórico para demandar que las autoridades atiendan su caso, por segunda ocasión llevó su voz a Palacio de Gobierno, para demandar que se haga justicia en este caso.

Mario Alberto Vargas Leal desapareció con apenas once meses de edad, fue visto por última vez el 14 de septiembre de este año en la Colonia Tangamanga de esta capital potosina.

Con el rostro desencajado de tanto llorar y sus brazos secos por no poder abrazar a su hijo, esta mujer se colocó frente a Palacio de Gobierno, afirmando que Mario Alberto Vargas Castillo profesor de secundaria en el municipio de Villa de Zaragoza y padre del menor, fue quien lo sustrajo de su hogar.

Por segunda ocasión acudió a Palacio de Gobierno para solicitar que las autoridades agilicen los procedimientos para que su hijo sea regresado a sus brazos, ella, ya había iniciado una manifestación el pasado 20 de septiembre para exigir atención inmediata, pero has sentido que no la hay.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En esta ocasión se hizo acompañar por alrededor de 20 personas "voy para la tercera semana que no sé nada de mi hijo, las autoridades no me ayudan, yo acudo a preguntar qué solución me tienen, qué seguimiento han hecho y me dicen que nada entonces. Yo vengo por segunda ocasión en esta manifestación pacífica a solicitar la ayuda del señor gobernador para poder dar con este hombre que sustrajo a mi hijo, que me lo regrese porque es la tercera semana y no sé nada de él".

Tampoco ha encontrado auxilio en grupos de ayuda "tiene amigos motociclistas, tienen un grupo, y a mí no me han apoyado en nada, siendo que ellos dicen que su grupo significa Hijos de la Viuda y que ayudan a sus familias, pero a mí ninguno de ellos me ha apoyado. Sus papás lo están ayudando a esconderse, he acudido con ellos para que me digan dónde está mi hijo y no me quieren dar respuesta de nada, entonces yo le pido al gobernador y por favor intervenga para que mi hijo regrese conmigo".

Argumentó que este sujeto lo sustrajo de casa el pasado 14 de septiembre y a partir de ahí, ya no supo nada de su hijo ni de este hombre, incluso asevera que los padres del delincuente le consiguieron un vehículo para que se diera a la fuga "los papás, dicen que no saben nada, sus amigos son masones y también le están ayudando y no quieren decirme nada". Desde entonces tiene puesta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, FGE, dónde le informan que no hay avance en las investigaciones.