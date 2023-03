Logra Kenia, la tipificación de transfeminicidio en el Código Penal Local de ciudad de México

La incidencia política en la defensa de las personas transexuales en México, tiene rostro, corazón y el nombre de Kenia Cytlaly Cuevas Fuentes, activista por los derechos humanos de la comunidad LGBT, quien desde el año 2019 hizo cimbrar a la población al lograr la tipificación de transfeminicidio dentro del Código Penal Local de la Ciudad de México.

En entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, Cuevas Fuentes recordó el camino que la llevó a desarrollarse dentro del activismo, un hecho que cambió por completo la ruta de su vida.

Ella se dedicó por mucho tiempo al trabajo sexual en la Ciudad de México , pero no fue hasta el transfeminicidio de su compañera Paola Buenrostro en el año 2016, que Cuevas Fuentes decidió comenzar su lucha por visibilizar las violencias que enfrenta la comunidad LGBT, y está es su historia:

"La muerte de Paola me marcó para siempre, ese día que la asesinaron tomé sobre mi espalda el ataúd de mi amiga, en desaprobación ante las violencias que vivimos por ser mujer trans. Lo lleve a la Fiscalía y ahí comenzo mi lucha por la defensa de nuestros derechos humanos".

Kenia es una mujer trans que ha enfrentado diversas problemáticas desde el ámbito personal, familiar y social, ella recuerda como su vida ha estado colmada de retos ante la indiferencia y la discriminación que ejercieron en contra de ella desde su corta edad, tan solo por sus preferencias e identidad.

"Yo llegué a pensar que estaba mal, pero la que estaba mal es la sociedad con sus estereotipos machistas, sus violencias y discriminaciones".

Ella comparte, que muchas veces se sintió sola, con tan solo 9 años de edad, ella se encontraba en constante huida y en búsqueda de reencontrase y aceptarse, dónde encontró una especie de refugio con sus compañeras trabajadoras sexuales.

Cuevas Fuentes menciona que en ellas se sintió acompañada, y aceptó tras muchos altibajos su condición de mujer trans, se puso una peluca, maquillaje y ropa que sustentaron su identidad.

En este ambiente, Kenia plática que enfrentó como mujer trans una persecución constante, el trabajo sexual se convirtió en un riesgo, por las violencias que ejercían contra ella.

Siendo tan solo una niña, aprendió a sobrevivir en ese ambiente que muchas de las veces se tornó hostil para ella, una situación que la llevó a sumirse en la adicción de las drogas.

"Legue a consumir diario, llegué a pedir limosna en la calle, viví en la calle, sin abrigo sin comida, estaba enojada con Dios, el sufrimiento me consumía todos los días de mi vida. Yo pensaba que un día me iba a encontrar así mi familia, y así pase 20 años esperando que me buscarán y nunca sucedió", plática Kenia.

Pero un día, fue detenida en un picadero de Tepito, fue encerrada en el Reclusorio Norte en dónde le dieron auto de formal prisión por venta de drogas y después la trasladaron a la penitenciaria de Santa Martha Acatitla.

Sin embargo, Kenia Cuevas hizo de ese nuevo espacio un área de esperanza, ayudando a aquellas personas que padecían VIH cómo ella, en el pasillo 110.

"A los 13 años me contagiaron VIH, pero me enteré hasta que me metieron a la cárcel a mis 28 años de edad. Me enfrenté a la segregación, me aislaban, todo el mundo sentía que lo infectaba, había mucho rechazo. Tuve que ocultar mi diagnóstico porque aún siendo parte de la población vulnerable, sufrí discriminación ".

Luego de esto Cuevas Fuentes decidió abandonar las drogas y encontró en el trabajo una dignificación para su vida.

"La vida se va como un hilo, el resentimiento y abandono, nos orilla a perderle el sentido. En el 2009 logramos realizar una denuncia para que atendieran a los enfermos de VIH. Conseguimos pruebas e insumos para comenzar ha realizar pruebas con la comunidad de trabajo sexual, empecé a realizar acompañamientos para que las trabajadoras sexuales tuvieran acceso a tratamientos"

Transfeminicidios, la sombra que persigue a la comunidad

Los crímenes de odio contra las mujeres trans se han incrementado considerablemente en el país, y esto solo desvela que existe una constante negación de las autoridades por visibilizar las condiciones de violencia que enfrentan este grupo de personas.

Para Kenia Cuevas Fuentes, esta problemática la ha llevado a realizar acciones en políticas públicas en beneficio de esta población vulnerable.

Luego del asesinato de su amiga y compañera Paola Buenrostro, Kenia decidió realizar trabajo para nombrar las ausencias del estado respecto ala defensa de los derechos humanos de las personas transexuales.

Un grupo repleto de vulnerabilidad, ya que su elección de identidad lleva consigo, el señalamiento de la sociedad y el odio de aquellos que se rigen en le heterosexualidad y visión patriarcal.

"Somos poblaciones que poco han Sido favorables históricamente. Nosotros podemos contribuir en una sociedad. El panorama es preocupante,México ocupa el segundo lugar a nivel internacional en crímenes de odio, y la expectativa de vida de las personas trans es de 35 a 40 años de edad"

Kenia explica que esto tiene que ver con un círculo de interseccionalidad de violencia extrema, exclusión y falta de oportunidades.

"Las mujeres trans están siendo asesinadas o están muriendo en estos contextos, y desgraciadamente la violencia no termina con la muerte, continúa después de ella y sigue violando sus identidades y no reconociéndolas".

Es por ello, que cr6eo la casa de asistencia y refugio La Casa de las Muñecas Tiresias A.C., un espacio dirigido a la protección y acompañamiento de personas trans que enfrentan contextos de vulnerabilidad y violencia.

"Buscamos que se garanticen sus derechos, que se sienta digna. Hace mucho que hacer en nuestro país y seguir generando politicas públicas, en dónde no tendríamos que buscar un espacio de derecho par ala comunidad LGBT, ¿Por qué? Porque ya tenemos derechos en la constitución que se nos niegan por no cumplir la regla social del género ".

Exhortó a las autoridades a realizar acciones dirigidas a la equidad, como cambiar reglas de operación, capacitar a servidores públicos que es donde se genera la discriminación,pero sobre todo que exista una materia que hable de este tema en la educación básica.

"Existen una deuda histórica,debemos quitar etiquetas. Yo les diría a todes que no se derroten, que vale la pena luchar porque hay mucha sangre derramada en el camino y que mucha gente ha luchado y puesto en peligro nuestra vida por qué esto se termine. La aceptación también empieza por una misma".

Por último Kenia comparte para El Sol de San Luis que tras años de trabajo colaborativo e incidencia social a favor de la comunidad, hoy puede decir que existe un pequeño avance en instituciones públicas y la población LGBT.

"Creo que eso para mí es lo más gratificante de todo, ver cómo se avanza en nuestros derechos que los reconozcan y los defiendan, y conocer también nuestras obligaciones".

Es preciso señalar que Kenia Cuevas ha Sido la única activista mexicana que puso sobre la mesa el tema de la violencia que sufren las trabajadoras sexuales de la comunidad LGBT, lo que le ha conllevado ha enfrentar diversos ataques que atentaron contra su vida, de los cuales afortunadamente ha salido victoriosa.

Kenia Cuevas es la voz de Paola Buenrostro y de todas aquellas personas que hoy día no están y que fueron acalladas a través de la violencia. Hoy se escribe una nueva historia con la lucha de esta activista, para que las personas trans accedan a lo que siempre les ha correspondido pero que les fue arrebatado durante largos años: una vida digna.