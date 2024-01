Listos Plan Parcial y Paleta Vegetal para el centro histórico de SLP

Después de que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) concluyó la actualización del Plan Parcial del Centro Histórico y concluyó la elaboración de la “Paleta Vegetal para el Centro Histórico de San Luis Potosí”, regidores de varias comisiones dieron el visto bueno y, en la próxima sesión de Cabildo, se estima la aprobación a ambos documentos.

Con el Plan Parcial del Centro Histórico de San Luis Potosí se busca identificar problemas e incorporar nuevas acciones, todo dentro de un marco normativo que identifique el sustento o justificación para su desarrollo; también busca detectar omisiones y hacer las correcciones correspondientes y asegurar la continuidad de las acciones.

En general, busca ser el instrumento técnico, jurídico y legal para ordenar el desarrollo urbano en el perímetro de protección del centro de la ciudad, pero siendo congruente con otros instrumentos normativos vigentes.

A su vez, la paleta vegetal, de la que integrantes de la comisión edilicia de Alumbrado y Obras Públicas y de Ecología ya habían aprobado, recibió el mismo trato este fin de semana por regidores de la Comisión Permanente de Desarrollo y Equipamiento Urbano.

Cabe destacar que la “Paleta Vegetal para el Centro Histórico” consiste en un documento que contiene fichas técnicas con información y características de especies nativas o adaptadas al municipio de San Luis Potosí, y que pueden ser plantadas en la citada zona de la ciudad.

Para ello, se tomaron en cuenta factores como su altura, el que no requieran mucho consumo de agua, que sus raíces no quiebren el pavimento, que sus ramas no representen una dificultad para la visión de conductores o peatones ni que afecten el entorno, entre otros.

Actualmente, se reconoció, hay un desorden en los tipos de vegetación en el Centro Histórico, por lo que el catálogo que se elabora será una herramienta para su ordenamiento, y servirá tanto para proyectos públicos como privados.