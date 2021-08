Listo operativo vial en caso de regresar a las escuelas

Corporación policial en espera de determinación de autoridades de salud y educativas

La Dirección General de Seguridad Pública Municipal a través de la Policía Vial, se reporta lista para dar seguridad a escolares con sus familias, en caso de llevarse a cabo el regreso a clases, en caso de que así lo determinen las autoridades tanto sanitarias como educativas.

El responsable de esta área que depende de la DGSPM, Filemón Juárez Santana dio a conocer que ya se tiene un plan de operaciones que se ha pulido año tras año con patrullas, cuerpo que será auxiliado con 140 PSES - Personal de Seguridad Escolar -, para atender las concentraciones de personas que se presentan como todos los años en las horas de entrada y salida de los planteles.

Cortesía | Gobierno municipal de SLP

Aunque no todos los PSES entrarían en operación de forma inmediata, sino que se adaptarán a las necesidades del día a día.

No obstante, el Mando Policial exhorta a la población en general a que en esas ocasiones se tome conciencia de las necesidades viales no obstaculizando el tránsito, no estacionándose en doble fila o quedándose más tiempo del necesario.

Precisó el Director de la Policía Vial que el plan de operaciones se llama Protección Escolar o Regreso a Clases, pero aclaró que aún no hay fecha de inicio del operativo, hasta que lo determine la superioridad de acuerdo con las recomendaciones de las instancias de salud y educativas.