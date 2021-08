En SLP no hay condiciones para regreso a clases presenciales

Es evidente que la situación en que se encuentran la mayoría de los planteles educativos en San Luis Potosí no genera condiciones para el regreso a clases presenciales el 30 de agosto, sin embargo, las autoridades están tomando medidas y hay que esperar a conocer cómo evoluciona la situación.

Los diputados Martha Barajas García y Martín Juárez Córdova coincidieron en que toda la comunidad educativa debe estar protegida y lo mínimo que se requiere es que las escuelas estén en buenas condiciones, con agua, luz, equipo y todo lo necesario para que se cumplan los protocolos sanitarios.

Cortesía | Gobierno municipal de SLP

“Es evidente que las condiciones de las escuelas no están al cien por ciento, muchas sufrieron daños y por esa condición no se podría regresar a clases pero en estos momentos los maestros, las autoridades educativas y el sindicato, están haciendo una evaluación de los edificios para hacer un diagnóstico y determinar si están en condiciones o no para el regreso a clases presenciales”, dijo Martha Barajas vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Añadió que el sector educativo ha seguido trabajando, incluso en tiempos de pandemia, para que no se perdiera el ciclo escolar, eso ha sido lo más importante mas allá del nivel de aprendizaje que siempre es diferente en cada alumno, pero ahora con la posibilidad del regreso presencial, lo fundamental es proteger y cuidar la salud de todos.

Por su parte el diputado Martín Juárez Córdova manifestó que será necesario redireccionar los recursos en este ciclo escolar para atender las necesidades de los planteles educativos, “habrá que hacer una revisión, pedir autorizaciones y canalizar recursos a donde se necesiten”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Muchos planteles escolares fueron vandalizados y sufrieron desperfectos por lo que se deben revisar con puntualidad en coordinación con los padres de familia, es un trabajo en conjunto y todo debe estar encaminado a tener un regreso seguro.

Se debe analizar a fondo el entorno y contexto de la pandemia para salvaguardar la integridad de los alumnos, señaló el legislador.