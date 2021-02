Le corresponde a SEP regir a escuelas privadas, no a Salud: COEPRIS

Luego de que a nivel nacional anunciaron que las escuelas particulares estarían abriendo sus clases presenciales este próximo primero de marzo el director de la Comisión Estatal para Protección de Riesgos Sanitarios, COEPRIS, Alberto Aguilar Acosta, refirió que este asunto le corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Parece ser que no es competencia de la instancia sanitaria aplicar sanciones o llamados de atención contra las más de mil escuelas particulares que están registradas en San Luis Potosí y qué pudieran regresar a operar en el tercer mes de este año.

"Es tema nacional, esta concentrado el tema regulatorio de la parte educativa, está centrado en la SEP, en el cual se ha manifestado desde un inicio de esta pandemia, incluso existe un decreto en el sentido de la pandemia, donde se dicta que las actividades presenciales estarán dispuestas en el semáforo epidemiológico color verde, y es por eso que ayer se reiniciaron pláticas con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE y el Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, para la elaboración de protocolos de seguridad sanitaria pero es un tema que la autoridad federal educativa regula".

Por ahora la Secretaría de Salud sólo avalaría que las instituciones educativas pudieran comenzar a operar estando el semáforo de riesgos color verde.

"Una vez que se tenga un semáforo verde, no significa que no haya riesgos y no que está disminuido y que los niños salgan posibilita un riesgo para la población porque pueden ir a casa a llevar el virus, hay países donde se tuvo un rebrote porque lo llevaron a casa y tuvieron que volver a las actividades educativas vía internet".