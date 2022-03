Lanza Infonavit su primer cómic para fortalecer la comunicación directa con sus derechohabientes

Con los objetivos de fortalecer la comunicación directa y sin intermediarios con sus más de 70 millones de derechohabientes y frenar los abusos de falsos gestores y ‘coyotes’, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó el primer cómic Infonavit Fácil, titulado “El súper poder contra los monstruos de cinco cabezas”.

Este es el primero de una serie de cinco cómics, donde se abordarán de forma divertida y entretenida las distintas problemáticas que enfrentan las y los trabajadores para ejercer su derecho al crédito, además de explicarles trámites y servicios.

El primer número de esta serie de cómics tendrá un tiraje de 500 mil ejemplares que serán distribuidos a nivel nacional en los Centros de Servicio Infonavit (CESI) de forma gratuita. Asimismo, podrán consultarse en Infonavit Fácil (infonavitfacil.mx).

En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, resaltó que, a través de esta nueva línea editorial, el Infonavit busca fortalecer su comunicación directa y sin intermediarios con la derechohabiencia, sobre todo aquella que no se encuentra 100% digitalizada, con información clara y sencilla, donde las ilustraciones ayudarán a comprender de mejor forma los conceptos, palabras y trámites que pueden parecer difíciles, además de combatir el coyotaje.

“Esta es una estrategia de inclusión financiera para que las personas entiendan los créditos, la Subcuenta de Vivienda, cómo la pueden usar y cómo les puede ayudar a potencializar su patrimonio. Sacamos esta línea editorial que ayudará a que la gente se identifique y tenga una comunicación distinta con el Instituto y sepan, a través del arte, que está bien o que está mal”.

En este sentido, el monero Rafael Pineda “Rapé”, encargado de la realización del guion del cómic Infonavit Fácil, indicó que con este tipo de publicaciones se atiende la necesidad de explicarles a los mexicanos que tienen derecho a una vivienda, cómo ejercer este derecho, pero sobre todo incentivar la denuncia a través de cosas conocidas.

“Es muy importante denunciar, entender que la denuncia no es mala, sino que ayudamos mediante ella a la comunidad, a que las cosas se desarrollen bien”.

Por su parte, Augusto Mora, ilustrador de este cómic, indicó que uno de los objetivos de esta obra fue que la gráfica e ilustraciones fueran atractivas, sobre todo para las nuevas generaciones, con información que ayude a percibir de forma sencilla la obtención de un financiamiento.

“Me gustó que la heroína fuera Penélope y no Ulises, que tenemos una heroína luchando contra los fraudes. Tratamos de que la gráfica fuera muy atrayente para las nuevas generaciones, que a lo mejor no están tan informadas sobre los trámites de crédito. Para mí el mensaje del cómic es que no sea toda una odisea obtener un crédito y que sea mucho más fácil y sencillo”.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx.

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11.6 millones de créditos en México.

