Lamentan se utilice a indígenas

El ex titular de la Unidad Municipal de Atención a Pueblos Indígenas, Zenón Santiago Cervantes, exigió que no se utilice a comerciantes indígenas con fines políticos y a ellos les pidió que no se dejen manipular pero "que defiendan sus derechos como debe de ser".

Confesó que le pidieron que apoyara a la comerciante de plantas que esta semana fue detenida por ser acusada de agredir a una inspectora municipal, y que acudió a liberarla.

"Cuando nos avisan de ello acudimos a apoyar porque es una hermana del pueblo nahuatl; fuimos a hacer una conciliación ante la fiscalía y salieron liberadas", señaló.

El ex funcionario municipal lamentó que integrantes de los pueblos originarios sean involucrados en incidencias que les afectan, pero acusó que hay gente que a la fecha pretende seguir utilizándolos como carne de cañón, con fines políticos y partidistas.

"Hay gente que se aprovecha y eso no se vale, que se den estas situaciones con los indígenas y sean usados", comentó, aunque dijo desconocer qué personas están detrás de ello.

Dijo que los comerciantes indígenas cuentan con permiso para laborar, por lo que les pidió no caer en provocaciones ni seguir el juego de intereses ajenos. "Como pueblos originarios siempre estamos buscando la salida y que no se afecten sus derechos y hay que seguir trabajando de la mano con las autoridades", aseveró.