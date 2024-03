Lamenta diputada muerte de “El Tiburón”; pide que se aclare móvil

La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero lamentó el asesinato de “El Tiburón”, la persona que agredió a un menor de edad en un establecimiento de comida rápida cuyo video se viralizó, que fue detenido y seguía su proceso judicial en libertad; pidió que la Fiscalía General de Justicia de a conocer las causas de la agresión.

“Fue una situación de indignación para todos los ciudadanos cuando se difundió el video de la agresión que sufrió la víctima y mucha gente estuvo inconforme por cómo se dieron las cosas, después fue su captura, lo que se tuvo que realizar y logró salir para seguir su proceso fuera de prisión”.

Nahúm Delgado / El Sol de San Luis

La legisladora expuso que “desgraciadamente fue privado de la vida y es muy lamentable, a nadie se le desea tener este tipo de pérdidas ni que su vida termine de esa manera, sin embargo, debe haber obedecido otras situaciones que desconocemos y ya la Fiscalía hará los pronunciamientos al respecto sobre a qué se debió o por qué fue esta situación”.

Saldaña Guerrero añadió que “hay que estar muy atentos a todas las cosas que suceden porque al final está lamentándose el joven que vivió esta agresión al saber que su agresor ya no está con vida y no es algo que se desea, son personas que no actuaron bien pero tampoco es desear ni estar conformes sobre cómo terminó su vida”.