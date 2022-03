Lamenta AMEXME que la brecha de género persista en el sector empresarial de SLP

La brecha de género entre hombres empresarios y mujeres empresarias sigue estando presente en la sociedad; a la fecha no sólo persiste la desigualdad salarial, sino también una inequidad en los apoyos que requieren las mujeres para emprender y crecer sus negocios.

Lamentó lo anterior la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo San Luis Potosí (AMEXME), Fabiola Mejorada Hernández, al señalar que, un tema que en días pasados causó gran polémica y "levantó pólvora" fue la instalación del Consejo Consultivo del Potosí, el cual brilló por la ausencia de mujeres empresarias entre sus integrantes.

No obstante, aclaró, aunque la brecha de género tan histórica y cultural que ha marcado a nuestra sociedad no es culpa del actual Gobierno local, sí es un brecha que ha sido muy dolorosa para las mujeres e indiferente para muchos hombres desde varias administraciones atrás.

"Yo como presidenta de un organismo de mujeres empresarias, estos días he sido blanco de múltiples llamadas, exigencias, de sonrisas sarcásticas, y, algunos hombres, por cierto, demeritan nuestro trabajo en AMEXME y me preguntan que si me pagan por presidir este organismo. La respuesta es no, estamos haciendo un trabajo que han dejado de hacer nuestros legisladores y gobernantes", manifestó.

Mejorada Hernández externó que ante la falta de apoyo de administraciones anteriores, las mujeres empresarias han tenido que hacer por sí solas el trabajo que se supone les corresponde a las autoridades, como tocar puertas y gestionar apoyos; han buscado la manera de visibilizarse, además claro de generar empleos, atender sus pequeñas y medianas empresas, y cuidar a sus familias.

En ese sentido cuestionó "¿qué pasa con los presupuestos con perspectiva de género y con los financiamientos para mujeres empresarias?"; a las y los diputados "¿qué iniciativas hay para que las empresas de las mujeres escalen a la misma velocidad que las empresas de los hombres?, o, ¿qué programas hay para que las emprendedoras entren a la formalidad?".

"El trabajo a favor de las mujeres corresponde primero al estado, por eso es que desde AMEXME proponemos y estamos dispuestas a coadyuvar para lograr disminuir la brecha de género; nos corresponde a todos, hombres y mujeres, gobierno e instituciones, sector privado, academia y organismos empresariales. Para lograr la tan justa paridad debemos disminuir primero la brecha de género y en eso trabajamos las AMEXME", añadió.

