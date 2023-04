LamBot logró la posición número 43 en la competencia de robótica First

El equipo LamBot del Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí, quedó en la posición 43 del ranking dentro de los 77 equipos internacionales que participaron dentro de la competencia de robótica First.

Obtuvieron 5 victorias y 5 derrotas. Formó una alianza con los equipos The S.S PromeTheus 2992, BedFord Express 1023 y Panther Robotics 3218 para llegar a semifinales, sin embargo cayeron frente a la alianza conformada por

Team 1323, MadTown Robotics, Madera, Calif.; Team 4096, Ctrl-Z, Champaign, Ill.; Team 4414, HighTide, Ventura, Calif.; and Team 2609, BeaverworX, Guelph, Ontario, Canada.

El equipo de robótica de la PrepaTec de San Luis Potosí llegó a las semifinales de la división Newton con 2 victorias y 2 derrotas en playoffs de la competencia mundial FIRST Championship, llevado a cabo el hace apenas unos días en Houston, Texas.

Cortesía | Tecnológico de Monterrey de SLP

Selyan Nieto, integrante del área de eléctrica y programación del equipo, dijo que se sentió feliz de asistir y de poder ver la culminación de todo el esfuerzo que le pusieron "como equipo, ver el resultado final del trabajo de la temporada fue algo increíble".

Mientras que Estaban Jiménez, integrante del área de mecánica, indicó que First Championships es sin duda la mejor experiencia que ha tenido en su vida "me permitió ver el gran equipo que somos y el largo camino que nos queda me hizo darme cuenta que ni los mejores hacen las cosas a la perfección y que mi equipo y yo podemos competir contra ellos”.

Lleganron hasta el "Charged Up presented by Haas”, que consistía en diseñar un robot que pudiera tomar conos o cubos para dejarlo en las gradas, así como balancear los robots en un espacio conocido como “Charge Station”.

El equipo se preparó para esta competencia durante el semestre de agosto-diciembre 2022 con mentorías de mecánica, eléctrica, programación, CAD y negocios para adquirir los conocimientos necesarios para la competencia.

Cortesía | Tecnológico de Monterrey de SLP

Al igual, los mentores y las head-coaches tuvieron una profunda evaluación a los integrantes del equipo para calificar el desempeño de cada uno y quienes podrían ser parte del equipo para ir a las competencias.

El FIRST es un programa para jóvenes de preparatoria y tiene como objetivo formar líderes a través de la construcción de un robot y creación de proyectos sociales que crean grandes impactos.

Cada año se revela un reto distinto el primer sábado de enero, con esto, miles de equipos alrededor del mundo empiezan a diseñar sus propios robots y se preparan para distintos premios.

Tiene en total 8 divisiones en todo el mundo y cada uno tiene sus respectivos regionales, las cuales pueden ser inscritas por cualquier equipo sin límite de registros y sin exclusión a ninguno.

Tras haber obtenido un pase a la competencia del mundial, los equipos fueron divididos en 8 diferentes divisiones, en este caso, más de 600 equipos llegaron al competencia mundial de FIRST.

Cortesía | Tecnológico de Monterrey de SLP

Dentro de todos los equipos solamente hubo participación de 18 equipos mexicanos y 3 de ellos de PrepaTec.

LamBot de San Luis Potosí, se ubicó en la división de Newton que tuvo 77 equipos como participantes y fue uno de los 3 equipos mexicanos que llegaron a playoffs.

La alumna Michelle Carbajar, sostiene que "nunca pensé que estar en un equipo de robótica me iba a marcar tanto. Estar todos los días de lunes a domingo en el taller, finalmente dió sus frutos. Toda la semana del FIRST Championship me sentí muy feliz, creo que nunca había sido tan feliz en mi vida".

LamBot 3478 llegó al ranking 43 de los 77 equipos participados en la división de Newton formando alianza con los equipos The S.S PromeTheus 2992, BedFord Express 1023 y Panther Robotics 3218, llegando a semifinales de la competencia de su respectiva división.