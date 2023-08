La salud de todos debe ser integral: arzobispo

Todos tenemos un compromiso de ejercer la caridad con nuestros enfermos y ancianos, con el que no es valorado, o con el que está marginado y olvidado de la sociedad. Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien enfatizó claramente: “Queremos que la salud de todos sea integral, desde la salud psicológica, no sólo física, porque es muy importante cuidar la salud mental. Ojalá que siempre en las familias, en las escuelas y colegios, en los medios de comunicación, como Iglesia, se pueda promover una salud realmente integral, porque como bien dice el dicho: “Mente sana en cuerpo sano”, por eso tenemos que lograr tener esa salud verdaderamente integral, que nos ayuda a todos en la mente, el cuerpo, el corazón, en todo nuestro organismo en general e incluso nos ayuda a tener buena voluntad, pues la salud es lo primordial para poder ponernos al servicio del Señor, sin salud nada podemos hacer”.

“Nuestro Señor Jesucristo ha traído precisamente esa actitud de caridad y de amor hacia los enfermos, ancianitos y necesitados, esa actitud de amor, de buscar a la persona que requiere de nuestra ayuda, de nuestro apoyo moral, espiritual e incluso económico, pues ellos requieren de nuestra cercanía y caridad cristiana, de atender al que necesita algo de nosotros, que nos pide algo que podamos darle, en la medida de nuestras posibilidades”.

“Somos llamados a ayudar al pobre, al enfermo, al que está solo y tiene muchas necesidades reales, y desde el Evangelio, vemos como nuestro Señor Jesucristo era buscado para sanar las enfermedades de todo tipo en aquel tiempo en el que Él vivió, por lo que nos deja un ejemplo muy claro de cómo vivir la caridad cristiana”.

Cabe señalar que el jerarca católico se reunió en la Casa de Acción Católica con más de 170 Agentes de la Dimensión de la Pastoral de Enfermos de la Arquidiócesis Potosina, que no son todos los encargados de la salud, sino sólo los Representantes de las personas en la fe, quienes van a los hospitales, hogares, asilos, albergues, hacen la caridad con mucha entrega, entre ellos hay doctores, enfermeras, nutriólogos, paramédicos, y otros que han llevado cursos, talleres y diplomados acerca del cuidado de los enfermos y reciben capacitación acerca del apoyo tanatólogico o de algunos cuidados paliativos, de la medicina del dolor, medicina preventiva para el cuidado de la salud, unos estudian nutrición, otros se preparan en otros temas.

Por lo que indicó: “Les agradecí y los felicité por ese gesto de caridad y gran bondad porque lo hacen con mucha fe en nombre de Dios y de la Iglesia y van a atender a nuestro hermanos enfermos, a personas que se sienten solas o tristes por su enfermedad, y más aún si ésta es crónica, progresiva y degenerativa”.

“Desde luego, ellos antes de ayudar y ejercer su caridad cristiana con los enfermos, se ponen en oración, y nunca dejan desde luego su profunda espiritual que es la que los fortalece para que puedan hacer el bien, sirviendo a los demás de una u otra forma en el aspecto de la salud y lo que conlleva cuidarlos”.

“Me han dicho los Agentes de Pastoral de la Salud que van a los hospitales me dicen que quisieran tener el don de sanar a todas las personas, pues ven que muchas sufren muchos por sus enfermedades, desde bebés, niños, personas muy jóvenes, padeciendo enfermedades o de falta de salud, claro que ellos siempre ellos son confortados por ellos, que les llevan palabras de aliento, de fortaleza, de consuelo, palabras de amor y de bondad que ayudan a los enfermos a ofrecer sus dolencias y enfermedades a Dios nuestro Señor”.

“Invito a todos a ayudar a nuestros hermanos enfermos, pobres y ancianitos, no hay que olvidarnos de ellos, hay que pensar en las necesidades de los demás, sean conocidos o no, amigos o no, no necesariamente que sean nuestros familiares, pues todos somos hermanos e Hijos de Dios y Él nos llama a ejercer la caridad evangélica como en la parábola del buen samaritano, dado que ellos requieren de una atención urgente y de un cuidado muy especial de parte de todos nosotros”.

En otro tema dijo: “La pandemia nos dejó muchas lecciones, muchas enseñanzas que no podemos olvidar, debido a que a todos nos afectó, nos costó muchísimo en los personal, familiar, en lo laboral y como sociedad, médicamente también, fue una problemática total, por eso haríamos mal en desechar lo que aprendimos y todo lo que nos costó la pandemia, porque a todos nos perjudicó”.

“Por eso no hay que bajar la guardia, si llegamos a la casa, del trabajo o de cualquier actividad, hay que ir directamente a lavarnos las manos, saber mantener los hábitos sanitarios que aprendimos, no bajar la guardia en ningún momento, ya que se menciona la variante de una nueva cepa o de otros virus, porque como el mismo Papa nos decía en primer lugar que no somos Dios, somos seres vulnerables, y segundo, que necesitamos de los demás, y los demás requieren de nuestra buena voluntad”.

“El Santo Padre, nos decía, que no perdamos la fe, la esperanza, y oremos por los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario de los nosocomios, que atienden noche y día, con mucho cansancio y loablemente, por lo que felicito a todo el personal sanitario por su gran esfuerzo, entrega y profesionalismo”.

Monseñor Cavazos Arizpe hizo extensivo el agradecimiento a todo el personal sanitario que en la pandemia se entregó de lleno a quienes se contagiaron y enfermaron por el Covid-19, al grado que trabajan horas extras y extenuantes, y que ahora vemos que se siguen entregando con auténtica caridad y profesionalismo a su misión de velar por nuestros hermanos enfermos.