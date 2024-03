La Pasión Viviente de Cristo en el Barrio de San Juan de Guadalupe: una tradición renovada

De nueva cuenta, la Pasión Viviente de Cristo regresa al Barrio de San Juan de Guadalupe en la capital potosina. Este evento religioso, arraigado en la Semana Santa, se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo, y promete emocionar a los espectadores con su representación de los últimos días de Jesús.

El maestro Luis Ávila, director de escena con más de 20 años de experiencia, destacó la importancia de esta tradición en San Luis Potosí y quien explicó en entrevista, que desde el 8 de enero, los ensayos han estado en marcha, analizando cada personaje y sus guiones para lograr una interpretación conmovedora.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

También detalló que nuevos actores se suman al elenco, y el protagonista de la representación del Viacrucis es un orgulloso habitante del Barrio de San Juan de Guadalupe.

Entre los actores principales, Jesús Márquez quien retoma su papel como Jesús de Nazaret después de varios años y quien dijo que esta nueva oportunidad no solo es un reto actoral, sino también un reto de fe.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

“Para mí, es un orgullo volver a representar a Cristo, aquí venimos con valor y conciencia, y los ensayos son nuestra preparación”.

Otro papel relevante es el de la Virgen María, a cargo de Carla Daniela Mata, quien aseguró que este papel le ha implicado esfuerzo, sacrificio y dolor, pero también una gran satisfacción. “Lo hago con todo el corazón”, afirmó.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

A pesar de los desafíos, los vecinos del Barrio de San Juan de Guadalupe se han unido para recaudar fondos y completar los vestuarios, escenografía y un tapanco que mejorará la apreciación de la obra.

La Pasión Viviente de Cristo es más que una representación teatral; es un legado cultural que une a la comunidad y celebra la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

En esta reinterpretación, será probable observar a personas que han estado interpretando diferentes personajes en el Viacrucis durante más de 20 años, como el señor José Luis Ávila, quien será al apóstol Pedro, al igual que lo hizo el año pasado.

“Por ejemplo, yo empecé como soldado hace unos 20 años, y con el mismo libreto he ido aprendiendo a representar más papeles. A veces, cuando un compañero no puede asistir, me toca a mí ocupar su lugar. Así, poco a poco, hemos formado un equipo en el que la armonía y la amistad son fundamentales."

En esta edición 2024, los actores, con su experiencia y dedicación, prometen llevar a los espectadores a un viaje espiritual inolvidable.