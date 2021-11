La parálisis cerebral no detiene a Carlos Castañón estudiante de la Licenciatura en Derecho

Historia de vida

Carlos estudia la Licenciatura en Derecho y su propósito es promover los derechos laborales de personas con discapacidad

Carlos Castañón es un joven de 29 años con parálisis cerebral de nacimiento, quien gracias a su convicción y constancia en el estudio y, pese a las dificultades para tener acceso a la educación, este año se graduó de la preparatoria y, recientemente fue aceptado para ingresar a la Licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México.

Carlos Castañón expresó que eligió la carrera de Derecho con el propósito de luchar para promover la equidad, justicia e inclusión laboral para las personas con discapacidad, ya que pueden ser productivas, independientes y aportar a la sociedad. Agregó que durante su vida se ha dado cuenta que existen pocas oportunidades de trabajo bien remunerado, que cuenten con seguridad social y derechos sociales a los que cualquier ciudadano debe tener acceso.

“Quiero especializarme en derecho fiscal porque me gustan mucho las matemáticas, sin embargo, quiero darme la oportunidad de descubrir durante la carrera las habilidades que tengo para especializarme”, compartió.

Por su parte Verónica Bravo, madre de Carlos, comentó que desde pequeño ha tenido que enfrentar muchos retos y dificultades por su movilidad, debido a ello, le fue negado el ingreso a una escuela pública desde el nivel básico ya que no contaban con la infraestructura, ni con el personal capacitado para atender a estudiantes con discapacidad.

Fue a los 14 años cuando Carlos llegó a APAC (Asociación Pro Personas Con Parálisis Cerebral), en donde le dieron la oportunidad de iniciar sus estudios. Cursó la primaria en un año, la secundaria en dos años y la preparatoria la hizo totalmente en línea debido a la complejidad de la movilidad. Como resultado de su constancia y perseverancia en el estudio, obtuvo resultados sobresalientes: en el bachillerato tuvo un promedio de 9.5, en secundaria 9.2 y en primaria su promedio fue de 9.7.

“Me he dado cuenta que el estudio te da las herramientas para desarrollarte. Llegar a la universidad significa el empiezo de un nuevo reto que voy a lograr, como lo he hecho desde pequeño hasta ahora”, dijo.

Respecto a su elección de la universidad comentó que eligió UVM porque es una institución incluyente, que tiene principios y valores, y que además, ofrece el derecho a la educación para todos sin discriminación. “Lo sé porque primos estudiaron en el Campus San Rafael y mi tía en el Campus Monterrey, así que mi familia es Lince”, comentó.

Carlos obtuvo una beca de la UVM y el proceso fue realizado a través de APAC. Relató que desde que comenzó el trámite con la primera llamada para hacer la propuesta, los coordinadores académicos de la Universidad del Valle de México se mostraron muy interesados en conocerlo y en su historial académico. Expresó que fue una sorpresa muy agradable y satisfactoria cuando le confirmaron que le fue otorgada una beca al 100%, un porcentaje que pocas universidades ofrecen.

“Para aprender no hay limitantes, las limitantes se las pone uno mismo, quiero decir a los jóvenes que no tengan miedo a los retos, los retos nos hacen más fuertes. El aprendizaje me ha dado las herramientas para seguir adelante, no importando mi condición, estar en una silla de ruedas no me ha limitado para alcanzar mis sueños, yo creo que es muy importante que todos los que asistan a la universidad aprendan y que no tengan miedo de enfrentarse a los retos, porque siempre son buenos. En mi caso nunca he perdido siempre he ganado.” expresó Carlos Castañón.

En tanto, Verónica Bravo, madre de Carlos, dijo que es muy importante que la sociedad volteé a ver a las personas con discapacidad como individuos normales, con las mismas necesidades y con los mismos derechos, pues ellos pueden aportar mucho a la sociedad, ser productivos, solo necesitan una oportunidad. “Ahora estamos felices de que Carlos pueda continuar con esta gran oportunidad en la universidad”.