La mafia del poder se construyó mansiones en vez de escuelas y hospitales: Pollo Gallardo

Ricardo Gallardo Cardona dijo que cada 6 años, las y los potosinos somos defraudados por políticos que hunden a San Luis en el subdesarrollo, en la violencia, en obra pública corrupta que ni siquiera terminan, pero, la gota que derramó el vaso ha sido la corrupción en el sector salud, que nos ha arrebatado a más de 5 mil familiares en esta pandemia de Covid-19.

Así lo expresó el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno potosino, quien precisó que este 6 de junio es nuestra única oportunidad para quitarles el poder a quienes nos han hecho tanto daño y se han robado todo el presupuesto. “Por la corrupción descarada en 90 años, miles de ladrillos que fueron puestos en mansiones de políticos deberían estar puestos en hospitales y escuelas de medicina”.

Cortesía | Candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno de SLP, Ricardo Gallardo Cardona

Agregó que los potosinos no olvidan la desgarradora forma en que sus padres, hermanos, hijos y amigos perdieron la vida no por el Covid-19, sino porque los hospitales no tenían equipo, ni insumos y médicos, “y el poco personal de salud era contratado por outsourcing, sin prestaciones de ley. Este 6 de junio, familiares de los más de 5 mil fallecidos en San Luis Potosí harán notar su descontento y su impotencia”.

“El Pollo” Gallardo dijo que ya fue suficiente de malos gobiernos que usan los recursos públicos para aumentar sus privilegios, y de políticos que son usados como títeres en cada campaña electoral por grupos de poder que saben cómo usar la pobreza para perpetuarse en el poder. “Ya le dimos chance y no quieren ayudarnos, yo sí puedo y quiero que los potosinos vivamos sin miedo a la marginación y al engaño a los que quieren seguir sometiéndonos”.

Cortesía | Candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno de SLP, Ricardo Gallardo Cardona

Finalmente, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) dijo que el proyecto social de gobierno que enarbola no solo corregirá las injusticias de quienes han estado en el poder durante 90 años, sino también tiene como objetivo formarnos como ciudadanos honorables, justos y solidarios con la necesidad ajena.

“Tengo experiencia, fuerza y capacidad para encabezar esta revolución política en San Luis, porque para erradicar la desigualdad y la injustica hay que empezar de nuevo, y lo primero que haremos es restituir el sistema de salud que una candidata con chaleco morado dejó en la ruina”, expresó.

Te puede interesar esta nota: Propone Gallardo Cardona instalar albergues para animales en todo el estado