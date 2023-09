“La gran renuncia”, la tendencia post-covid que redefinió el vínculo empresa-RRHH: Aderiac

El escenario post Covid le dio un empujón muy grande a las organizaciones y a los departamentos de Recursos Humanos, que les obligó a salirse de su zona de confort y cuestionarse la forma en la que estaban dirigiendo a sus colaboradores, esto las llevó a tener que replantear sus estrategias para atraer y mantener el talento humano.

En entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, Lilia Anely Anguiano Rodríguez, presidenta de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí (Aderiac), compartió que la tecnología y la digitalización tuvieron un gran desarrollo, que orilló a las áreas de RRHH a también estar actualizadas y a enfocar sus esfuerzos en atender las necesidades del trabajador.

“Cuando estábamos saliendo del Covid vimos muchos cambios de carreras profesionales. Por ejemplo, si antes me dedicaba a la ingeniería, con la pandemia me di cuenta de que esa no era mi meta personal y cambié de camino, ahora me dedico a algo opuesto a lo que antes solía hacer. A ese cambio se le denominó como la gran renuncia, una tendencia post Covid que nos hizo parar un poco en el camino y preguntarnos ¿qué estrategias tenemos que implementar para que la gente se sienta más cómoda trabajando?”, expresó.

Si bien, el cuidado de las emociones de las personas ha sido clave para mejorar el ambiente laboral. En ese sentido, dijo, es un concepto que siempre ha existido pero que al que se le prestaba poca atención. Hoy con la incorporación de nuevas generaciones a las compañías, los directivos, gerentes y ejecutivos están aprendiendo de los jóvenes, a ver qué es lo verdaderamente importante en la vida del colaborador.

“El cuidado en general de los trabajadores no creo que sea una tendencia, sino que llegó para quedarse, es algo que siempre ha existido, pero estábamos un poco ciegos de aceptar que nosotros traemos al trabajo a nuestro yo emocional, personal y familiar, pues tenemos otras responsabilidades además del trabajo. Eso es algo que siempre ha existido, pero simplemente no se le prestaba atención, la gente no hablaba de eso”, apuntó.

Cuidar el bienestar del trabajador

Anguiano Rodríguez resaltó que hoy el concepto del “wellness” (bienestar) es primordial para la gestión del talento humano, y la flexibilidad en el trabajo va conectado con esto; el poder ofrecer algún beneficio de atención al empleado, por ejemplo, a través de una terapia, asesoría o algún coaching, le permitirá abrirse a nuevas posibilidades de crecimiento profesional y personal.

“Queremos que nuestros empleados siempre estén buscando que más van a conseguir, a veces los sueños personales conectan mucho con los sueños laborales”, dijo.

No obstante, opinó que las empresas se enfrentarán cada vez a más y mayores retos y exigencias por parte de sus colaboradores, pero esto tiene que ser visto como un área de oportunidad para que no haya una “gran renuncia”. Escuchar a la gente es algo esencial para mejorar la productividad en el trabajo, “porque no hay una receta exacta que se pueda implementar dentro de una organización para que todo funcione perfecto”.

“Creo que muchos de los intentos que las organizaciones hacemos por cambiar estrategias en gran medida fallan porque no escuchamos a la gente. Debemos estar recibiendo un feedback de manera regular de parte de los empleados, lo que les gusta y lo que no, cuáles son sus ideas de mejora, y que en esas áreas podamos mantenernos flexibles. Posiblemente nosotros tenemos en nuestra mente un modelo ideal de recursos humanos, cuando en realidad la gente eso no lo valora y, en lugar de ello, está valorando otras cosas a las que tenemos que voltear a ver”, concluyó.