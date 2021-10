La Fiscalía liberó a personas privadas de su libertad por un grupo criminal

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que al menos 10 o 12 personas de San Luis Potosí fueron privadas de su libertad por integrantes del grupo delictivo que en días recientes fue desarticulado por alrededor de 250 elementos de diversas corporaciones de seguridad, en Villa de Cos Zacatecas en los límites con el municipio de Santo Domingo.

Sobre el tema, el gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona dijo que fueron corporaciones policiacas de la entidad potosina las que realizaron los trabajos de desarticulación de la banda delictiva que operaba incluso en San Luis Potosí.

“Hicimos el trabajo que correspondía a Zacatecas, porque eran bandas de Zacatecas en los límites de San Luis Potosí, pero no vamos a permitir que vengan de ese estado a San Luis Potosí, es por eso que se implementaron estos operativos”.

Agradeció la participación en el operativo, de elementos del Ejército y Guardia Nacional, “tuvimos aproximadamente 250 elementos de todas las corporaciones, atendiendo, desmantelando y recuperando personas privadas de su libertad.

“Vamos a tardar en recuperar las calles pero lo vamos a hacer porque eso es lo que se ocupaba, hoy hay condiciones para ello y lo estamos haciendo”.

En el operativo, seis de las victimas de origen potosino fueron rescatadas durante el operativo realizado en Zacatecas, donde el grupo delictivo mantenía a un total de 16 personas privadas de su libertad, mientras que otras fueron liberadas en territorio potosino.

Sobre el tema, el Vicefiscal del Estado José Luis Ruiz Contreras dijo que se están generando las carpetas de investigación de manera coordinada con Zacatecas, “hemos estado en colaboración con la Fiscalía del Estado y la delegación de la Fiscalía General de la República en Zacatecas y seguridad pública, con la finalidad de generar la información correspondiente, y cruzar esas líneas de investigación que tenemos”.

No descarto que hubiese mas potosinos privados de su libertad en territorio zacatecano, “no se descarta aunque va vinculado con las denuncias, con las carpetas que se aperturan, no tenemos mayor dato a ese respecto pero no se descarta, ojala las personas rescatadas sean las únicas que estuvieran cautivas”