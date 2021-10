La familia de Karla pide justicia a RGC

Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, víctima de feminicidio, tuvo reunión con Marcela García, directora general del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Giovanna Argüelles con la finalidad de solicitar el apoyo para el cumplimiento de las medidas de seguridad que requieren ella y su familia.

Acompañaron la reunión, Marcela Villalobos y Edith Olivares, presidenta y directora ejecutiva respectivamente de Amnistía Internacional México, Yesenia Valdez, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Laura Aguilar, primera visitadora de la CEDH.

Karla Pontigo, de 22 años, fue víctima de feminicidio en San Luis Potosí. La noche del 28 de Octubre de 2012 su hermano fue a buscarla a la discoteca donde trabajaba y, después de forzar la entrada, la encontró en el suelo, gravemente herida y sin poder comunicarse. Karla murió en la madrugada del 29 de octubre en el hospital debido a las graves lesiones en su cuerpo.

La investigación de la muerte violenta de Karla presentó diversas irregularidades. Asimismo refiere su familia no protegieron la escena del crimen y esto hizo que el área fuera limpiada. No tomaron fotografías de la escena del crimen. No protegieron la cadena de custodia de las muestras y las pruebas.

Perdieron las pruebas que podían establecer si Karla había sufrido agresión sexual. Le negaron a la familia acceso al expediente desde el primer momento. No tomaron en cuenta las pruebas de acoso sexual presentadas por la madre y no investigaron con perspectiva de género.

Por otro lado, Amnistía Internacional menciona que a pesar de todo, la familia ha seguido luchando por justicia. "Tenemos conocimiento de la grave crisis de feminicidios que se vive actualmente en México.

El Estado incumplió con su deber de debida diligencia para asegurar el debido proceso y para investigar con perspectiva de género. Así también lo reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 55/2015".

Por ello el día de ayer solicitaron a la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí cumpla cabalmente con la sentencia e investigue a las y los servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades en la primera investigación de la muerte de Karla y le hayan negado el acceso a la verdad y justicia a la familia de Karla.

Hoy esperan que el Gobierno de San Luis Potosí a cargo de Ricardo Gallardo Cardona repare integralmente el daño a la familia de Karla y establezca garantías de no repetición