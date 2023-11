La doctora Natalia Rodríguez, pone en alto a SLP a nivel internacional

Trabajó en el hospital más importante de EU; es conferencista

Hija del mejor trasplantólogo de hígado del país y nieta del empresario Jacobo Payán

La doctora Natalia Rodríguez Payán ha puesto en alto el nombre de San Luis Potosí, de su familia y de la medicina potosina no solamente a nivel nacional sino en Estados Unidos, consolidando su amplia y ejemplar trayectoria estudiantil.

Hija del mejor trasplantólogo de hígado del país Luis Carlos Rodríguez y de la exitosa empresaria potosina Verónica Payán Espinosa y nieta del empresario Jacobo Payán Latuff, ha recibido el reconocimiento generalizado en el mundo de la medicina por sus conocimientos, aportaciones y su lucha a favor de las mujeres que se abren espacios en base al esfuerzo, en lugares donde difícilmente tenían presencia.

Cortesía | Doctora Natalia Rodríguez

En entrevista exclusiva con El Sol de San Luis desde Guadalajara donde radica en la actualidad, Verónica Rodríguez hizo un recuento de su corta pero exitosa trayectoria, sus retos, las dificultades y los logros desde que entró a estudiar medicina en el Tec de Monterrey campus Guadalajara en el 2015.

“Desde mi segundo año de medicina me involucré en un grupo estudiantil, que se llama Mujeres Interesadas en Educación Quirúrgica donde al siguiente año fui presidenta de ese capítulo dos años, y una de mis labores como presidenta era traer cirujanas que fueran especialistas tanto en México como fuera de México, en este caso en Estados Unidos, que pudieran contarnos a las alumnas cómo era ser una cirujana mujer”.

Cortesía | Doctora Natalia Rodríguez

“Lo que se busca con ese grupo es disminuir el estigma de que la cirugía no es una carrera para las mujeres; decidí tomarme primero seis meses a la mitad de la carrera para ir a conocer hospitales en Estados Unidos y fue donde tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Duke y después en la clínica Mayo. Estuve ahí del 2019 al 2020 haciendo investigación en enfermedades hepáticas, enfocadas en cáncer hepático, y después de eso ya regreso a México a continuar mis estudios”.

La doctora Natalia Rodríguez durante la pandemia participó en una rotación virtual de la Universidad de Harvard en el área de radio-oncología, y después con las rotaciones de Brasil, de la parte clínica médica, se va a Texas, donde pasó tres meses haciendo la rotación de cirugía, y después en Nuevo Orleans, a un programa de trasplantes para regresar a graduarse y realizar su servicio social.

Cortesía | Doctora Natalia Rodríguez

Ha sido aceptada para, en el 2024, ir a un programa de investigación de un año en la Universidad de Harvard, en el hospital más importante de Boston, Massachusetts para realizar investigación sobre pacientes con enfermedades hepáticas, y que entrarán a transplantes de hígado.

“Ahora soy representante regional de Latinoamérica, de un grupo de la Universidad de Harvard, que es parecido a lo que hacía antes pero ahora es a nivel mundial; me encargo de hacer conferencias, de hacer talleres, de acercar a las mujeres jóvenes que están interesadas tanto en el área de investigación como en el área de cirugía, y que vean que está la oportunidad y guiarlas un poco en este camino”.

Cortesía | Doctora Natalia Rodríguez

Abundó que “sigue siendo un camino complicado, es algo que ha ido cambiando con el tiempo y sí hemos mejorado. Ahora, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes de medicina que ingresan son mujeres, pero sigue habiendo una brecha impresionante entre, por ejemplo, el número de mujeres cirujanas contra el número de hombres, y estoy hablando de cirujanas generales”.

“Ya si nos queremos ir a subespecialidades, el número es todavía mayor. Y, por ejemplo, en México existen algunos estudios donde se demuestra que la diferencia es casi de 10 a 1 de la cantidad de cirujanos hombres contra mujeres. Pero con el nuevo cambio generacional, hay mujeres que ya están trabajando en disminuir esa brecha, porque que realmente mucho de esta brecha viene del ámbito cultural. Es un ámbito que en México tenemos una mentalidad un poco que va más dirigida hacia el machismo, hacia la familia tradicional, hacia la mujer que se debe quedar en casa, que al final lo importante es que la mujer debe saber que tiene la decisión de hacer lo que quiera”.

Cortesía | Doctora Natalia Rodríguez

Puntualizó que “algo de lo que más puedo agradecer de mi familia es las oportunidades que me han brindado. Por ejemplo, con mi papá, el hecho de que yo sea una mujer, él nunca lo ha visto como algo diferente, o alguien que debería tener menos oportunidades, sino al contrario, siempre me han inculcado a que si yo quiero eso, pues puedo hacer eso y más. Igual mi mamá, porque mi papá no es de San Luis, pero mi mamá es de San Luis y al final ella nació en una familia donde la sociedad es algo muy importante, y ella, mi mamá, por ejemplo, ha trabajado toda la vida”.

“Uno pensaría que si es hija de un empresario, a lo mejor no tendría por qué trabajar, ¿no? o nos inculcaría a las mujeres que hay que casarnos y no trabajar y mi mamá, la verdad, nunca ha sido así. A mí me han enseñado a que hay que trabajar duro desde chiquita, a que no hay que conformarse por venir de la familia donde tú vengas”.

Cortesía | Doctora Natalia Rodríguez

TRAYECTORIA Y LOGROS

Natalia Rodríguez Payán es egresada del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara, realizó una estancia de investigación en la Clínica Mayo, que es catalogada como el hospital número uno en Estados Unidos, de acuerdo a la U.S. News & World Report y se ubica en Rochester, Minnesota.

También fue invitada a Duke University, una de las mejores universidades en Estados Unidos. Ahí tuvo la oportunidad de rotar dos semanas en la especialidad de cirugía plástica.

Como estudiante, formó parte de la mesa directiva del grupo estudiantil titulado WISE: Women Interested in Surgical Education. Es un grupo estudiantil que busca empoderar a las alumnas interesadas en el área de cirugía y brindar un acercamiento a lo que es una especialidad quirúrgica.

Cortesía | Doctora Natalia Rodríguez

Se puso en contacto con las doctoras de Duke y Clínica Mayo, quienes impartieron conferencias en el Tec por invitación de WISE. Consiguió involucrarse con la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y vivir la experiencia durante 2 semanas en 2019. Julie Heimbach, directora quirúrgica de trasplante de hígado en Mayo Clinic, también aceptó su solicitud y la invitó 6 semanas a la unidad de trasplante.

Su labor se centró en la colaboración para indagar sobre los beneficios económicos de la detección temprana y tratamiento de hepatitis a migrantes en Canadá.

Natalia Rodríguez publicó su primer abstract en la revista American Gastroenterology Association.

Actualmente trabaja en la asociación Gender Equity Initiative in Global Surgery (GEIGS) como representante regional en Latinoamérica.