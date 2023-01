La Conagua cerró el 2022 con inversiones superiores a los 70 millones de pesos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) cerró el 2022 con inversiones superiores a los 70 millones de pesos en diversas obras y acciones en San Luis Potosí, informó el director local de la dependencia, Joel Félix Díaz.

El funcionario federal informó que durante el 2022, la Conagua realizó diversas obras y acciones en materia hídrica en gran parte del estado. En el tema de agua potable, drenaje y saneamiento, se amplió y adecuó el drenaje sanitario de la localidad de Escalerillas con colectores, subcolectores y atarjeas, mediante una inversión de poco más de 40 millones de pesos, en beneficio de 5 mil 299 habitantes, y se llevó a cabo la adecuación y ampliación del sistema de saneamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Escalerillas.

En materia de inspección, medición y procesos administrativos, se realizaron 106 visitas de inspección a usuarios de aguas nacionales, de las cuales resultaron seis clausuras por motivos como no contar con un título de concesión para aprovechamiento de agua superficial, no tener permiso de perforación, y no contar con permiso de ocupación de zona federal con una construcción.

En cuanto al rubro hidroagrícola, se cultivaron poco más de 70 mil hectáreas, con un volumen de 207 mil 221 millones de metros cúbicos de agua, y se destinaron 2.4 millones de pesos a la conservación habitual de obra civil y electromecánica de las plantas de bombeo El Porvenir y de rebombeo Tulillo-Chapacao del Distrito de Riego 092, Río Pánuco, Unidad Pujal-Coy 1.

En cuanto a la Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego en la circunscripción de los Distritos de Riego 092 Río Pánuco, Unidad Pujal Coy 1 y 049 Río Verde, se llevaron a cabo 20 acciones de obra y dos de supervisión, con 18.6 millones de pesos, para beneficiar 634 hectáreas.

En unidades de riego se invirtieron 15 millones de pesos en acciones de equipamiento, reposiciones y rehabilitaciones de pozos agrícolas, en beneficio de 644 hectáreas. Se contó también con una inversión federal de 1.7 mdp para asesoría técnica y acciones de capacitación para el fortalecimiento de cuatro asociaciones de unidades de riego y temporal tecnificado.

Félix Díaz indicó que con ello, la Conagua mantiene su compromiso de acercar más y mejores servicios de agua potable a las y los potosinos, redoblando esfuerzos en las acciones por una administración del agua más eficiente y procurando la transparencia, honestidad y cero corrupción en cada uno de sus procesos.