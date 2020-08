La CEEAV está en pañales: Blanca Martínez Belmares

He visto muchas injusticias, he sido jornalera de los campos agrícolas, a mi no me van a venir a contar sobre el racismo, discriminación, violencia familiar e institucional, violación a los derechos humanos de migrantes y mujeres, así se expresó Blanca Laura Martínez Belmares, aspirante a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, CEEAV, quien desde su experiencia considera que la dependencia que busca dirigir está en pañales.

Su propuesta se dirige al fortalecimiento institucional, toda vez que considera hay mucho por hacer "veo una comisión muy nueva, a partir del 2017 hubo una reforma a partir de la ley, de la cual se tuvo que reacomodar la dependencia, y generar un nuevo reglamento".

Originaria del municipio de Villa de Guadalupe, está interesada en trabajar a favor de las personas de las cuatro zonas del Estado, pues a su consideración existe un déficit que se ha recrudecido con la pandemia, y es que cuentan con poco personal y no hay suficientes especializados en psicología y asesores victímales.

La representación de las víctimas es muy importante, quiero que la gente al llegar a la CEEAV, encuentre sensibilidad, empatía y resultados

Es mucho lo que requiere el organismo que pretende dirigir, toda vez que sólo cuentan con 47 asesores victímales para todo el territorio potosino "tienen una sobrecarga de trabajo, malos salarios, encontramos que requiere de un mayor fortalecimiento institucional, los asesores llegan a conocer hasta 250 casos por cada uno de ellos, el 50 por ciento del personal, están concentrados en la capital y hay inequidad para el resto de las zonas del Estado, es tiempo de dejar el escritorio y escuchar a todos".

Serán los integrantes del Congreso del Estado los que habrán de elegir al titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, CEEAV, para el periodo 2020-2025, y tienen como fecha límite el día 15 de septiembre.

