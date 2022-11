La apatía es el cáncer que tiene México

“La apatía es el peor cáncer que tiene México y el mundo, por eso siempre he dicho que prefiero una juventud crítica y pensante que una juventud callada y apática”.

Así lo señaló el afamado trovador potosino Gabino Palomares, que tuvo excelente respuesta con los Representantes de los Medios de Comunicación, quienes asistieron puntuales a su Rueda de Prensa ofrecida en reconocido Hotel-Restaurante de la zona centro de la capital potosina, donde arremetió contra los actos de grave corrupción, desfalcos, injusticia y faltas de todo tipo que hacen que México esté sumergido en la pobreza, las injusticias, la falta de oportunidades por igual, donde los funcionarios buscan enriquecerse a costa del pueblo, pues dijo “buscan el poder por el poder con el fin de llenar sus arcas, satisfaciendo sus intereses personales y no preocupándose de verdad por el bien común”.

“Estamos hartos de los Gobernantes y Funcionarios Públicos de los tres niveles de Gobierno, que buscan el poder por el poder mismo, pues no se vale que se juegue con el bien común, a la ciudadanía se les respeta, no se le debe engañar, no deben burlarse de ella, el pueblo no merece esto”.

Lo anterior lo señaló al decir que muchos de derecha se pasan a la izquierda sólo para seguir en el poder y seguir robando, engañando a la gente y burlándose del pueblo, que nada más los ve brincar como chapulines. “Ya basta de que se burlen del pobre pueblo”. –dijo el compositor e intérprete del canto nuevo, quien complació a la prensa con el tema que tiene billones de visitas en YouTube: “La maldición de la Malinche”, el cual tiene 50 años de cantarla y en la que pide que cese la esclavitud y el racismo, maleficios que parecen no terminar, enfatizó.

El cantautor de talla internacional se preguntó “¿Cuándo te harás libre mi gente?. ¿Cuándo te dejarán expresar lo que piensas, deseas y lo que sientes?”. A lo que se respondió:

“Nosotros somos los que tenemos que cambiar, no el Presidente, porque Presidentes van y Presidentes vienen y no son ellos los únicos que deben tomar las riendas del país, sino todos, sociedad civil, los jóvenes, todos los ciudadanos, se debe escuchar a los que menos oportunidades de desarrollo y progreso tienen y a los que “corretean la chuleta” cada día con grandes esfuerzos para ganarse el pan de cada día, y poder subsistir con lo mínimo necesario”.

“Las injusticias seguirán sino tenemos personas pensantes, que critiquen, que juzguen, que no se dejen manipular, que no acepten simples dádivas y se dejen vender por aquello que les quita la integridad y la dignidad como seres humanos, no vendan, la dignidad no se vende”. Enfatizó claramente varias veces el talentoso y afamado cantautor.

“Vemos como el racismo sigue siendo una espina en la piel y en los zapatos de México, es una de las grandes desgracias que tiene nuestro país, además de la corrupción que nos invade por todos lados y en todos los niveles, de ahí que se convirtiera en un “Himno de América Latina” la canción “La Maldición de la Malinche”, es una historia clara de la opresión que hemos vivido por cientos de años y donde narra que nos han saqueado una y otra vez los sinvergüenzas que no tienen perdón de Dios”.

“Recuerdo que mi Papá me decía que se burlaban de él si hablaba su lengua otomí, y a la fecha se burlan del indígena, del pobre, del marginado, del que dicen que no es merecedor de un determinado puesto porque es indígena”.

“Me gusta rescatar los temas del gran cantautor Chava Flores, porque se identifica con el mexicano, con su forma de ser y de pensar. Es un gran ser humano de feliz memoria que nunca pasará de moda y que nos exhorta en sus temas a cambiar de actitudes, a ser seres pensantes, críticos, que busquen el bien de sus comunidades, porque la solución a los problemas está en romper atavismos, los problema no se resuelven por arte de magia, como en los cuentos de Walt Disney, sino con actitudes inteligentes, certeras, de críticas que nos ayuden a lograr que haya justicia social en México y en cualquier parte del mundo”.

“A muchos Gobiernos no les interesa tener seres inteligentes y pensantes, por eso vemos que la educación va de mal en peor, parece que va en retroceso, y es que somos nosotros los que tenemos que cambiar, cada quien debe analizar que le hace falta para ser un agente de cambio, que no permita que nos sigan robando los sinvergüenzas. Hay que convertirnos en seres pensantes y críticos”, sentenció.

Terminó diciendo: “Recuerden que de nada sirven los bienes materiales sino hay una clara conciencia espiritual”.