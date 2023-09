JUCOPO promete anteponer intereses de las mayorías a los políticos

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, para el último año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura, se comprometieron a anteponer los acuerdos, el trabajo responsable y los intereses superiores de los ciudadanos, a cualquier tema ideológico o político.

En conferencia de prensa, el presidente Rubén Guajardo Barrera, el vicepresidente Edmundo Torrescano Medina, el secretario José Luis Fernández Martínez, y los vocales Lidia Nallely Vargas Hernández, René Oyarvide Ibarra, Elena Ramírez Ramírez, Emma Idalia Saldaña Guerrero, María Claudia Tristán Alvarado y Gabriela Martínez Lárraga, destacaron que son diversos los temas a desahogar en la agenda legislativa.

El presidente de la JUCOPO y coordinador del GP PAN diputado Rubén Guajardo Barrera, señaló que “en San Luis Potosí hay mujeres y hombres distintos y que pensamos libremente. Pero lo que vamos a buscar desde aquí, desde la Junta de Coordinación Política encontrar las coincidencias a favor de San Luis Potosí”.

El diputado Edmundo Torrescano Medina, coordinador del GP PRI, se comprometió a “buscar que la Junta de Coordinación Política atienda todas las voluntades de las y los integrantes de la LXIII legislatura y, sobre todo que busquemos que la premisa sea que a San Luis Potosí le vaya bien”.

La diputada Emma Idalia Saldaña de Movimiento Ciudadano, destacó que “hemos estado avanzando mucho en visibilizar a las mujeres, tenemos un instituto Matilde Cabrera y Piña, en la 3 de 3 con una reforma constitucional para apoyar a las mujeres”.

Cortesía | Congreso del Estado SLP

El legislador René Oyarvide Ibarra del PT, expuso que “vamos a seguir construyendo acuerdos para que a San Luis Potosí le siga yendo bien. Y seguiremos trabajando desde nuestra trinchera para poder traer cualquier acuerdo a la Junta de Coordinación Política que nos ayude para que podamos seguir trabajando como lo hemos dicho: todo el poder al pueblo”.

El diputado José Luis Fernández Martínez del Partido Verde, señaló que “es un año que vamos a enfrentar muchos retos, es un año que ya estamos inmersos en temas electorales y creo que el trabajo de la Junta de Coordinación Política será un esfuerzo muy importante para mantener la armonía en el Congreso”.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga destacó que “desde la Junta de Coordinación Política tenemos muchos temas, se está trabajando en una nueva ley orgánica, para que el Congreso del Estado sea una institución más eficiente y eficaz. Hay qué ver de qué manera vamos a destrabar las cargas de trabajo en las diferentes comisiones que tienen iniciativas y que podamos salir con buenos números para San Luis Potosí”.

La diputada de Nueva Alianza María Claudia Tristán Alvarado, señaló que “lo que me tiene aquí, y lo que me ha llevado a mí, es la educación. Porque sin ella, las sociedades, y San Luis Potosí, no va a salir adelante. Continuaremos haciendo lo mejor para este rubro que a nosotros nos interesa, para los grupos más desfavorecidos”.

La diputada Ma Elena Ramírez de Conciencia Popular señaló que “las mujeres seguimos siendo mayoría y será un año muy interesante, de mucho trabajo, de muchos retos pero es un equipo impresionantemente bueno, todos queremos lo mejor para San Luis”.

La diputada Lidia Vargas Hernández de MORENA, reiteró que “vamos a seguir trabajando de la mano y quiero destacar que la Directiva sea de nuevo con mayoría de mujeres, y vamos a seguir transformando”.