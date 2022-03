IP a favor de aumentar periodo vacacional a 12 días, en el primer año

El sector empresarial se manifestó a favor de la propuesta de “Vacaciones Dignas”, que se busca promover en el Senado de la República para elevar el mínimo de vacaciones al que tiene derecho los trabajadores en su primer año de servicio dentro de una empresa.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece que una persona tiene derecho a mínimo 6 días de vacaciones en su primer año, pero se pretende modificar esto aumentándolo a 12 días de descanso.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, señaló que desde este centro empresarial están a favor de la iniciativa, sin embargo, piden que el incremento de los días de vacaciones sea gradual, en atención a las pequeñas y medianas empresas; es decir, que el primer año en que entre en vigor se agreguen tres días de vacaciones, y el segundo año de implementación se añadan los otros tres días.

Local Coparmex celebra comprmisos de nuevo Consejo 2022-2024

“Primero que sean 9 días de vacaciones en un año y al siguiente año los 12 días, y, después, cada año que se cumpla en la empresa se van agregando los 2 días de vacaciones que por ley están establecidos. Se propone que entre en vigor en enero de 2023 para facilitar la aplicación de este nuevo esquema”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, manifestó que, aunque sí es positivo que se les brinden más días de vacaciones a los trabajadores, pues todos necesitamos tener un tiempo de descanso, la autoridad está cayendo en una “sobre-regulación” de leyes que ya existen y que son funcionales porque ya tienen una regulación.

En ese sentido, consideró que el sobre-regular todo podría tener un efecto posterior sobre el emprendimiento y la creación de empresas nuevas.

“Sí es positivo que la gente tome más vacaciones, pero no es positivo para el país que estamos sobre-regulando las cosas, tenemos iniciativas de ley que cada día aparecen, y no hay tema que no surja en el Senado o la Cámara de Diputados para “regular” todavía más a las empresas. Obviamente las empresas ya instaladas tenemos que ajustarnos a todos estos procesos, pero se piensa muy poco en lo que se necesita para que este país se desarrolle y tenga inversión, y todas estas iniciativas van a detener eso”, comentó.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí