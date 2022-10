Invitan a potosinos continuar con medidas sanitarias: SES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a nivel mundial a no bajar la guardia debido al aumento de casos de Covid-19, así como el aumento de gripe en Europa, lo que abre la posibilidad de una sexta ola en todo el mundo, por lo que los Servicios Estatales de Salud, atendiendo a este llamado, reiteran a los potosinos la necesidad de seguirse cuidando, de aplicar las medidas sanitarias de prevención contra el virus y a que personas de riesgo acudan a vacunarse contra la influenza.

La vacuna contra la influenza se encuentra disponible en centros de salud para personas mayores de 60 años, para quienes tienen enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, personal de salud y niñas y niños menores de cinco años de edad y tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS como en el ISSSTE, están vacunando a su derechohabiencia.

Las personas que no cuentan aún con su primer o segundo refuerzo o bien primeras o segundas dosis contra Covid-19 se les pide estar atentas a los anuncios de fechas de vacunación de la Brigada Correcaminos para que no dejen pasar la oportunidad de recibir el biológico, aunque por ahora no han abierto estas convocatorias.

Se ha destacado en medios internacionales que en Europa y Estados Unidos se empiezan a registrar picos altos, y se ejemplifica el caso de Alemania donde están llamando a sus ciudadanos a retomar el uso del cubrebocas, al tiempo que crece el porcentaje de pacientes con el Coronavirus; además de que hay cada vez más, ingresados a los hospitales. También Reino Unido está ampliando la lista oficial de síntomas de esta enfermedad e incluye los dolores musculares y la diarrea como sintomatología.

Se presumen como amenazas, y que son precisamente las que ya están ocasionando estos altos contagios en otros países, las subvariantes de Ómicron con las nomenclaturas BQ.1 y BF.7, que según los análisis podrían evadir la respuesta inmune y cuyo comportamiento parecería ser muy distinto, incluso, a la versión original de la enfermedad.

Cabe añadir que la OMS, decidió hace pocas horas no retirar el estado de emergencia precisamente por el incremento de variantes y subvariantes detectadas. Así, que aún nos encontramos dentro de la pandemia.