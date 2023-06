Invitan a jóvenes a participar en la modalidad Encuadrados para prestar su Servicio Militar

Con la finalidad de que jóvenes en edad de prestar su Servicio Militar Nacional, cumplan con esa obligación constitucional, la 12ª. Zona Militar les hace un llamado para que lo realicen en la modalidad de Encuadrados en la 4ª. Compañía, y así puedan obtener la liberación de su cartilla en tres meses.

El periodo de inicio del Segundo escalón de la modalidad Encuadrada será del 26 de junio al 22 de septiembre, en la 4ª. Compañía ubicada en Apodaca Nuevo León, cumpliendo en ese tiempo, con un programa de adiestramiento físico, de disciplina militar y apoyo a la sociedad civil.

Los beneficios que se obtienen son Seguro de Vida Militar, alimentación, hospedaje, vestuario, ayuda económica, instrucción militar, capacitación en talleres de artes y oficios, credencial plastificada adicional al concluir su adiestramiento, posibilidad de obtener la distinción de soldado de primera o ascenso a cabo y hoja de Liberación al finalizar el adiestramiento.

Con la instrucción y documentación que reciben, se facilita su ingreso a las Fuerzas Armadas o a algún cuerpo de seguridad, así como en la iniciativa privada.

Los requisitos de ingreso son ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30, contar con índice de masa corporal no mayor a 27.9, y estatura mínima de 1.63 centímetros.

La documentación que debe presentarse es original y copia de la Cartilla del S.M.N., de no contar con este documento, habrá que acudir a la Oficina de Reclutamiento correspondiente, presentar también original del acta de nacimiento, CURP, original del certificado o constancia de estudios y original y copia de la credencial del I.N.E.

La 12ª. Zona Militar destacó que el personal de conscriptos permanecerá como interno en la Compañía del Servicio Militar Nacional de lunes a sábado, con descanso a partir del mediodía y hasta las 21:00 horas del domingo en caso de que así lo deseen los interesados, para mayor información los interesados pueden acudir a las instalaciones de la 12ª. Zona Militar, 40º 36 Batallón de Infantería con sede en la capital y en Ciudad Valles respectivamente.