Investigadora del Ipicyt recibirá presupuesto para estudiar Huntington

En México, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco”, Centro de Referencia Nacional, en tratamiento e investigación, ha diagnosticado a cerca de mil pacientes con Huntington. Sin embargo, hasta cuatro mil personas se encuentran en riesgo de padecerla, según los últimos datos de la institución médica. En San Luis Potosí, hay una investigadora del Laboratorio de Neurociencias de la División de Biología Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICYT, Ana María Estrada Sánchez, que acaba de recibir un reconocimiento internacional que le permitirá seguir estudiando este mal.

La enfermedad de Huntington es un padecimiento cerebral que se transmite de padres a hijos, significa que si el padre o la madre tiene la mutación en un gen que codifica para una proteína que se llama huntingtina, van a presentarla, y consiste en el desarrollo progresivo de alteraciones motoras, fallas cognitivas y también alteraciones psiquiátricas que generalmente ocurren a partir de los 35 años de edad y continúan progresando por aproximadamente 15 años.

Entonces solamente aquellas personas que tienen el gen mutado dentro de su familia, los van a presentar siempre y cuando, éste se herede, no es algo que ocurra espontáneamente o que se contagie.

Recibió el reconocimiento IBRO Early Carrer Award que otorga la Organización Internacional de Investigación del Cerebro, (IBRO por sus siglas en inglés), éste es un reconocimiento para científicos y científicas que tienen por lo menos 5 años desde de que iniciaron un grupo de manera independiente. En este caso, su grupo tiene 4 años y eso la hizo elegible para aplicar a este apoyo y premio que viene asociado.

Destaca el interés de esta organización internacional para apoyar a investigadores jóvenes que hacen estudios del cerebro “lo otorga una organización internacional que promueve y apoya la investigación en cerebro, y en particular a investigadores que regresamos a nuestro país de origen, después de haber realizado post doctorado en el extranjero. Este tipo de apoyos son de gran importancia porque es difícil la obtención de recursos cuando uno apenas empieza y los resultados apenas van surgiendo”.

Va a favorecer el trabajo de investigación que hacen en el Laboratorio de Neurobiología, donde generalmente estudia procesos patológicos en el cerebro; “en particular mi trayectoria se ha enfocado en la enfermedad de Huntington, y sometí un proyecto a IBRO sobre esta enfermedad; para otorgar el premio se analizó mi trayectoria profesional, pero además el proyecto de investigación”.

Calificó de positivo el poder contar con respaldo de una organización que le permita continuar con su trabajo “porque finalmente si no hay recurso económico difícilmente vamos a poder continuar con el desarrollo de la investigación que se aprendió en países de primer mundo, tenemos las habilidades para desarrollar este tipo de estudios, pero si no hay recursos, estamos limitados en qué tipo de estudios podemos realizar y que tanto más podemos avanzar para responder a preguntas como ¿por qué se mueren las neuronas? o ¿cómo podemos ayudar a esas neuronas a que no tengan una alteración en su función y mejorar la calidad de vida de los pacientes?. Nosotros todavía evaluamos en modelos preclínicos, pero en otros lugares más desarrollados ya hay ensayos en pacientes, que están en proceso gracias al trabajo que se hizo en modelos básicos, y un modelo transgénico es el que nos da un contexto más aproximado a lo que ocurre en los pacientes con la enfermedad de Huntington”.

Destacó la importancia de este reconocimiento, ya que le permitirá formar precedentes para apoyos posteriores “cuando uno aplica para obtener apoyos de mayor presupuesto y duración, éste antecedente ayuda mucho, es como si fuera un apoyo semilla que indica si se tiene la habilidad de obtener los recursos, desarrollar el proyecto y entonces eso abre camino a que lleguen mejores oportunidades”.