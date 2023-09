Bullying escolar, un problema gravísimo para niñas y niños

El acoso ha sido señalado como una de problemáticas de mayor gravedad para los niños y las niñas en un 90%; 48% tiene conocimiento de un caso ocurrido en su círculo inmediato y señala que este acontecimiento afectó al menor en su autoestima (31%), 26% indicó problemas de depresión, miedo (26%), rechazo de ir a la escuela (23%); estrés (23%), afectación en su rendimiento escolar (20%), entre otras gravísimas consecuencias, que pueden llegar incluso al suicidio

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

La vinculación permanente de la niñez a los dispositivos digitales se refleja claramente en la encuesta Generación Alfa: ¿Cómo vemos a la niñez en México?, donde 92% ve a una niñez adherida a las pantallas (77% totalmente, 15% bastante).

Adicionalmente, 93% percibe una niñez digital (80% totalmente, 13% bastante digitales) y; 65% considera que esta generación es visual (42% totalmente, 23% bastante visuales).

Al ser una generación digital es inevitable pensar en la relación de las niñas y niños con la tecnología ¿es recomendable darles un teléfono celular? 55% piensa que no, pero 28% estima que facilitarle a un niño o niña este dispositivo es conveniente a los 11 años y 10% determina que a los 10 años. Si de tener redes sociales se trata, 79% cree que no es recomendable que niñas o niños las tengan y, 18% indica que alguien de 11 años puede abrir sus redes sociales.

Si bien la tecnología es inherente a esta generación pegada a las pantallas, también los adultos contribuyen a esto pues 72% dice que es muy probable y 23% cataloga probable que un adulto facilite un celular a una niña o niño para distraerles.

Nuevos héroes, nuevos modelos

¿Lejanos están los años donde los niños o niñas querían ser policías, bomberos o presidentes? La generación Alfa responde a otras figuras; de acuerdo con la encuesta, 54% piensa que las niñas y los niños suelen admirar a influencers o tiktokers, 25% a los padres, 6% considera que admiran a las maestras o maestros y 1% cree que al presidente.

Bajo esta óptica, 71% de los entrevistados nota que las niñas y los niños están interesados en carreras o profesiones relacionadas con la creación de contenidos (Tiktoker, influencer) y 17% percibe una niñez interesada en la ciencia y tecnología.

Atendamos el Bullying

El acoso ha sido señalado como una de problemáticas de mayor gravedad para los niños y las niñas (90%); 48% tiene conocimiento de un caso ocurrido en su círculo inmediato y señala que este acontecimiento afectó al menor en su autoestima (31%), 26% indicó problemas de depresión, miedo (26%), rechazo de ir a la escuela (23%); estrés (23%), afectación en su rendimiento escolar (20%), entre otras consecuencias.

Rotundamente es apremiante atender el tema, es urgente que los padres reciban información para prevenir, detectar y denunciar el acoso (98%). Esta información resultaría indispensable, sobre todo al considerar que 52% considera que sí podría identificar si una niña o niño es víctima de acoso escolar, 40% cree que lo identificaría con dificultad y 8% no podría identificarlo. De tratarse de bullying cibernético, tres de cada diez lo identificaría, 52% lo haría con dificultad y 16% no podría determinarlo. Aunado a esto, 22% no sabría a qué instancia o autoridad acudir en un caso de bullying de un menor a otro, mientras que, un 28% no está seguro con quién o a dónde acudir. Si el acoso proviene de un maestro 63% sí sabría a quién recurrir, pero 16% no y 21% no está seguro de cuál instancia o funcionario puede intervenir.

El papel de las redes sociales ha tomado tal relevancia que 55% está de acuerdo en la frase “Las redes sociales son útiles para evidenciar acoso escolar hecho por niños o niñas a otros” y 63% concuerda en la utilidad de estas para denunciar acoso de un adulto a una menor en el entorno escolar. Al hacer estos planteamientos para el acoso cibernético 59% está de acuerdo en el valor de las redes sociales para exhibir el acoso cibernético entre niños y 62% lo está al tratarse de un adulto hacia un menor en el ambiente escolar.

Niñez y familia

¿Cuál es la dinámica observada en la convivencia y relaciones familiares? Las niñas y los niños contribuyen en distintas actividades del hogar al ordenar su habitación (37%), también colaboran en la limpieza de casa (32%) y en la preparación de alimentos (20%).

Un 71% informa que los niños y niñas siempre o casi siempre escuchan que son amados; 62% siempre o casi siempre conversan con los padres; 52% siempre o casi siempre presencian discusiones entre miembros de la familia y 52% informa que los niños y niñas conocen la situación económica de la familia.

En términos de educación y disciplina, socialmente hemos tenido cambios con repercusiones incluso legales. Muestra de ello es la creencia de que un golpe para disciplinar a los pequeños es efectivo, donde 55% piensa que una nalgada es útil para disciplinar a los niños y niñas, pero 45% ya no le ve utilidad. Sobre este tema, 44% se considera muy informado o informado sobre la llamada Ley Chancla. Siguiendo con temas legales, un mayor porcentaje está informado de la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes (54%) y menor número conoce sobre violencia vicaria (33%).

Entre otros rasgos atribuidos por la población a la niñez son: 76% los caracteriza mimados (56% totalmente, 20% bastante); 73% sobreprotegidos (50% totalmente, 23% bastante); 76% impacientes (51% totalmente, 25% bastante); 52% creativos (27% totalmente, 25% bastante); 46% ve niñas y niños felices (21% totalmente, 25% bastante); 35% los cree sociables (17% totalmente, 18% bastante) y 46% solitarios (23% totalmente, 23% bastante). En el terreno de la salud mental, 43% menciona verlos deprimidos (20% totalmente, 23% bastante) y 58% poco o nada resistentes a la frustración. Adicionalmente, 82% percibe a las niñas y los niños con menor capacidad de atención.

Fuente encuesta Generación Alfa: ¿cómo vemos a la niñez en México?. Realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México.