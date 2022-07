Interapas debe ir por deudores de fraccionamientos de lujo: Dolores García

El organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS) debe hacer efectivo el cobro a los grandes deudores que son, principalmente, los fraccionamientos de lujo donde hay grandes extensiones de jardines y albercas, que consumen agua potable, dijo la diputada Dolores Eliza García Román.

“Es lamentable que no sea pareja la situación, que paguen justos por pecadores, porque por ejemplo en Soledad de Graciano Sánchez donde hay gente humilde, pobre, sin recursos, se les cobra puntualmente y hasta se les aplican sanciones cuando no es así pero hay otros a los que no se les dice nada pese a sus adeudos”, añadió la presidenta de la Comisión del Agua.

Manifestó la legisladora que “estamos de acuerdo y apoyamos la postura del INTERAPAS que anunció que irá por los grandes deudores que son los fraccionamientos de lujo, ya se habían tardado en tomar estas medidas para que sea pareja la situación en todos los casos”.

Señaló que "esta falta de pago se debe a que en otras administraciones había compadrazgos por los cuales estos fraccionamientos no pagaban agua, pero hoy las cosas están cambiando e Interapas se está dando cuenta que es un recurso que le hace falta para poder subsanar la infraestructura tan dañada que tiene, pues hay de donde sacar recursos para poder llevar a cabo esas actividades".

García Román añadió que el INTERAPAS no necesita que se le autorice un aumento a las tarifas porque tiene de donde obtener los recursos para brindar un mejor servicio, simplemente basta con que vaya tras las personas que deben grandes sumas, las empresas, todos esos deudores que nunca se han puesto al corriente pese a los grandes consumos que registran.

