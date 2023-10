Instituciones de salud, rebasadas para atender salud mental: CUSAME

CUSAME (Colectivo Unido por la Salud Mental) y La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, llevaron a cabo "Conversarios entorno a la salud mental. Temas de agenda pública y desafios".

Un espacio de reflexión en donde se hablo acerca de la importancia de la salud mental de las personas y lo primordial que es atender con una perspectiva humana y empática a quienes necesitan de apoyo psicológico.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Asi lo señaló la presidenta de este asociación civil, Yolanda Escamilla García, quién consideró que hoy día el país y el mundo viven los estragos de un mundo violento, que convulsa también por la falta de atención prioritaria a personas que necesitan contención y apoyo psicológico.

"Lo vemos todos los días, violencia por todos lados, personas que suelen ser agresivas, suicidios, pacientes que necesitan contención y acompañamiento. La salud mental es una atención integral que necesita ser accesible para todos".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En este sentido Yolanda Escamilla García remarcó que hoy día las instituciones se ven rebasadas y no existe el recurso suficiente para brindar ayuda o apoyo psicológico a las personas, pese a que se debe considerar la atención psicológica como un aspecto primordial de la salud de cada ciudadano.

"Lo sabemos y lo vemos, están rebasados, nosotros en Cusame hemos atendido a muchas personas. Pero notamos que son quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, a quienes más se les imposibilita acceder a este tipo de apoyo o procesos de atención psicológica".

Sumado a esto, Yolanda García Escamilla detalló que aunque este colectivo se dedica a la atención primordial de personas cuidadoras y pacientes crónicos y su salud mental, explicó que la situación actual requiere que las personas sean tratadas de manera integral.

"Sabemos que hay personas que necesitan ayuda y atender su salud mental, y que no se atreven a pedirla, pero esto no es porque no quieran sino porque se han enfrentado también a tratamientos o pronósticos a los que se les imposibilita por su nivel adquisitivo darles seguimiento. Por ello es importante que exista un apoyo para tratar la salud mental sin distinción y sobre todo acabar con el estigma que persigue a quienes deciden atenderse ".